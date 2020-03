Coronavirus, Melissa Satta bloccata in Turchia/ “Mio marito Boateng ha fatto il test”

Melissa Satta è bloccata in Turchia. La showgirl lo ha confermato nel corso di un collegamento a La vita in diretta, dove ha svelato alcuni dettagli di questa sua permanenza in Turchia dopo lo scoppio del coronavirus in Italia. La Satta si trova attualmente lì dopo aver deciso di trascorrere qualche giorno insieme al marito, Kevin Prince Boateng, che attualmente gioca nel Beşiktaş. Quelli che dovevano essere pochi giorni sono invece diventati una sosta forzata. Attualmente dalla capitale turca non sono più disponibili voli da e per l’Italia, bloccati per ragioni di sicurezza. A ciò va ad aggiungersi la preoccupazione per il compagno, sottoposto in questi giorni al tampone dopo la scoperta della positività di Fatih Terim, allenatore del Galatasaray. “Mio marito è stato chiamato a fare il test perché qualcuno del campionato turco è risultato positivo”, ha infatti detto la modella in videochiamata.

Melissa Satta in Turchia: fatto il tampone per Coronavirus a Boateng

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng stanno dunque attendendo l’esito del test, intanto la permanenza in Turchia mette l’ex velina in allarme. In particolare a La Vita in diretta ha ammesso la preoccupazione per la mancanza di un piano epidemico, ritenendo che la questione al momento è stata presa non con la dovuta accortezza. “Sulla faccenda, qui, e ne è parlato poco. – ha ammesso la Satta in collegamento – Forse è stata sottovalutata. Si pensava che fosse un problema italiano e invece è arrivato ovunque, pure qui”, ha poi concluso la showgirl in collegamento da Istanbul, parlando con Lorella Cuccarini. Ora l’attesa è tutta per l’esito del tampone fatto a Boateng.



