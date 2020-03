Coronavirus, messaggio Sergio Mattarella/ Video: “Nessuna ansia, serve fiducia”

148 morti e oltre 3200 contagi: l’emergenza coronavirus ha colpito in maniera decisa l’Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un video-messaggio alla nazione tramite il canale del Quirinale. Il Governo ha annunciato nuove misure economiche per contrastare l’allarme e nella giornata di ieri è stato emanato un decreto che prevede anche la chiusura delle scuole fino al 15 marzo 2020, ma non sono escluse proroghe. Il capo dello Stato ha esordito così: «Care concittadine e cari concittadini, l’Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente con piena trasparenza e completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione. L’insidia di un nuovo virus che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti».

CORONAVIRUS, IL VIDEO-MESSAGGIO DI SERGIO MATTARELLA

«Siamo un grande Paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con efficacia e con la generosa abnegazione del suo personale, a tutti i livelli professionali. Supereremo la condizione di questi giorni. Anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l’opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni: misure per l’immissione di nuovo personale da affiancare loro e per assicurare l’effettiva disponibilità di attrezzature e di materiali, verificandola in tutte le sedi ospedaliere», ha aggiunto Sergio Mattarella, che ha invitato i cittadini a contribuire in maniera concreta per superare l’emergenza coronavirus. Dopo aver espresso vicinanza alle persone ammalate e solidarietà ai familiari di chi non ce l’ha fatta, Mattarella ha concluso: «Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione […] Care concittadine e cari concittadini, senza imprudenze ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo aver fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Dobbiamo e possiamo avere fiducia nell’Italia».





