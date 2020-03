CORONAVIRUS, MICHELLE HUNZIKER SI SFOGA/ “Non vedo la mia mamma da 20 giorni…”

Giorni duri in quarantena da coronavirus anche per Michelle Hunziker, che ha postato su Instagram un lungo messaggio nel quale ha principalmente espresso la mancanza dalla madre. Hunziker madre e figlia sono infatti separate, a detta dalla conduttrice svizzera, da almeno 20 giorni, evitando ogni tipo di spostamento e rispettando in maniera stretta le misure da quarantena, come sottolineato nel post su Instagram da Michelle: “Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni… Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei…Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni. Cerchiamo di chiamare tutti i giorni i nostri amici e i nostri parenti che hanno davvero tanto tempo per pensare e per rimuginare…mettiamolo in agenda, tanto non abbiamo appuntamenti in questo periodo!!! Almeno due o tre al giorno. Non facciamoli cadere nello sconforto.”

“REGALARE UN SORRISO A CHI E’ IN DIFFICOLTA'”

Michelle Hunziker ha sempre avuto un rapporto speciale con la mamma, che l’ha aiutata anche nel momento più difficile della sua vita e della sua carriera, quando era finita nelle mani di una setta che ne aveva plagiato pensiero e comportamento, come raccontato dalla stessa Michelle nella sua biografia. Ma la Hunziker ha sottolineato come questa quarantena possa essere difficile, soprattutto per i più anziani, parenti e amici che possono essere più suscettibili al pericolo covid-19, in difficoltà al momento di organizzarsi e uscire da casa anche solo per fare spese. Per questo Michelle su Instagram ha raccomandato vicinanza con telefonate e messaggi anche per i nostri cari che non possono trascorrere con noi la quarantena: “Cerchiamo tutti di farli ridere e di distrarli il più possibile… è fondamentale. Loro non hanno nessuno da abbracciare o da baciare in casa…passerà!!! Pian piano torneremo alla socialità, allo stare insieme….forse in maniera diversa non lo so, ma saremo sicuramente tutti profondamente cambiati dentro….IN MEGLIO. Vi voglio bene.” Un messaggio di speranza concluso con gli hashtag #nonni #amici #famiglia e #amore, a sottolineare le persone che bisogna tenere vicine al cuore in momenti così difficili.



