CORONAVIRUS, “MIGLIAIA DI PERSONE SI SUICIDERANNO”/ Studio: “Morti per disperazione”

La prossima crisi di coronavirus potrebbe essere un’ondata di suicidi. Lo scrive Bloomberg, citando uno studio che mette in guardia dai problemi di salute mentale e di natura economica che già stanno colpendo con violenza tante persone in giro per il mondo quando ancora la prima ondata non ha esaurito i suoi effetti. Una ricerca pubblicata venerdì scorso ha cercato di quantificare i danni che l’isolamento, l’ansia, il dolore, le sofferenze economiche potrebbero causare negli Stati Uniti. Il risultato è di quelli inquietanti: nei prossimi 10 anni i “morti di disperazione” a causa di suicidi o per abuso di sostanze potrebbero essere 75mila. Lo studio è stato realizzato dalla Well Being Trust e da ricercatori affiliati all’American Academy of Family Physicians. “Spero che tra 10 anni la gente si guardi indietro e dica: “Wow, l’hanno decisamente sopravvalutata’”, ha detto John Westfall, direttore del Robert Graham Center for Policy Studies in Family Medicine and Primary Care, che ha co-scritto il rapporto.

CORONAVIRUS, “MIGLIAIA DI PERSONE SI SUICIDERANNO”: LO STUDIO USA

Negli Stati Uniti che soltanto ora stanno riprendendosi ciò che hanno perso dalla crisi del 2008 in termini economici, i suicidi e le overdose hanno ridotto l’aspettativa di vita degli americani. Gli esperti di salute mentale temono che l’incertezza economica e l’isolamento sociale della pandemia peggioreranno le cose in un momento in cui il sistema sanitario è già sopraffatto. Il tasso di suicidi negli Stati Uniti è in aumento da due decenni, e nel 2018 ha raggiunto il suo livello più alto dal 1941, secondo un articolo di JAMA Psychiatry di aprile intitolato “Suicide Mortality and Coronavirus Disease 2019 – A Perfect Storm?. L’autore Mark Reger ha sostenuto che il distanziamento sociale potrebbe ostacolare gli sforzi di prevenzione dei suicidi e che garantire che ciò non accada è una “priorità nazionale di salute pubblica”. Dalla metà di marzo, il numero di persone che hanno richiesto il sussidio di disoccupazione ha raggiunto circa 33 milioni. La soddisfazione della vita degli americani si è rapidamente erosa nello stesso periodo, secondo un sondaggio pubblicato venerdì da Gallup. La percentuale di adulti americani molto soddisfatti della loro vita attuale e ottimisti sulle loro prospettive future è scesa a un minimo non visto dal novembre 2008 durante la Grande Recessione, ha mostrato l’analisi di oltre 4.000 sondaggi. Le differenze sociali conteranno parecchio sul tipo di risposta che individui e famiglie riusciranno ad opporre alla crisi: uno studio della Kaiser Family Foundation ha mostrato che il 26% delle persone che guadagnano meno di 40.000 dollari all’anno ha detto che il virus ha un “grande impatto negativo” sulla loro salute mentale; solo il 14% delle persone che guadagnano 90.000 dollari o più all’anno ha detto che lo stesso vale per loro.

CORONAVIRUS, COME EVITARE CHE MIGLIAIA DI PERSONE SI TOLGANO LA VITA PER DISPERAZIONE

“Abbiamo visto dal lavoro passato che le politiche giocano un ruolo davvero importante nel plasmare l’esperienza e il benessere delle persone”, ha detto Julia Raifman, assistente professore di diritto sanitario alla Boston University School of Public Health. New York, per esempio, ha chiesto a psicologi e psichiatri di offrirsi volontari per fornire assistenza gratuita per la salute mentale:”Spero che vedremo altri stati iniziare a farlo”. Penso che ci sia molto spazio per l’innovazione”. Gli Stati che durante l’ultima recessione hanno avuto sussidi di disoccupazione più generosi hanno visto meno suicidi, ha detto Raifman. “Una delle cose principali che la gente dovrebbe apprendere da questo studio è che l’occupazione è importante”, ha detto Benjamin Miller, chief strategy officer del Well Being Trust e psicologo clinico che ha lavorato al documento. “È importante per il nostro sostentamento economico e per la nostra salute mentale ed emotiva”. Il documento di Miller propone soluzioni a lungo termine come aiutare i disoccupati a trovare un lavoro significativo o addestrare eserciti di persone che saranno inviati nelle comunità per identificare le persone a rischio di una crisi di salute mentale. Il Congresso americano ha concesso 425 milioni di dollari per le iniziative sulla salute mentale e il disordine da uso di sostanze nel Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, o CARES, ma Miller lo ha definito “quasi un imbarazzo” considerando che le compagnie aeree hanno ricevuto 25 miliardi di dollari in aiuti. “Non lo stiamo prendendo sul serio come nazione”, ha detto.



