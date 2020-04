Coronavirus, ministra Bonetti/ “Bonus bebè a tutti gli under 14, carta famiglia…”

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha chiesto che venga emesso subito un assegno per ogni figlio minore di 14 anni. In poche parole, ha chiesto che venga esteso il bonus bebè del 2020 anche a tutti i bambini che non hanno ancora compiuto i 13 anni di età. Un aiuto alle famiglie che lo stesso esponente dell’esecutivo spiega così stamane ai microfoni del quotidiano Il Mattino: “Chiedo che venga esteso l’assegno, che per ora è stato riservato ai soli nuovi nati nel 2020, a tutti i minori di 14 anni. Un assegno mensile di 160 euro per ogni figlio appartenente a nuclei familiari con un isee inferiore 7mila euro, di 120 euro per nuclei tra 20 e 40 mila euro, di 80 euro per quelli ancora superiori. Una misura straordinaria che aiuta le famiglie ma punta anche a ribadire il valore sociale ed educativo del ruolo da esse svolto”. L’assegno, se confermato, sarebbe sicuramente una manna dal cielo per numerose famiglie con figli, che in queste settimane si stanno trovando in gravi difficoltà a seguito delle chiusure di negozi, uffici, bari e aziende per l’emergenza coronavirus.

CORONAVIRUS, BONETTI: “UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO”

La Bonetti è consapevole che le risorse messe in campo dal governo creeranno nuovo debito pubblico: “Proprio per questo – ribatte – vanno spese bene non solo per tamponare l’emergenza ma anche per guardare al futuro dei figli. Un vero e proprio investimento insomma sul futuro delle famiglie al pari di quelli per i congedi parentali e le spese educative che facevano già parte del Family Act, il progetto che avrei dovuto presentare in Consiglio dei ministri all’inizio di marzo al quale non ho alcuna intenzione di rinunciare una volta che l’emergenza sanitaria sarà finita”. Il ministro ha parlato anche della possibilità di estendere la “Carta famiglia” anche ai nuclei famigliari con uno o due figli, e non solo con tre come precedente stabilito: “Ora lo estenderemo a tutta Italia e riguarderà tutte le famiglie con almeno un figlio e un altro di età inferiore a 26 anni: si potrà così accedere agli sconti per acquisti previsti dalla Carta per aiutare le famiglie in questo momento”.



