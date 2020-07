Coronavirus, minoranze etniche più multate/ In Uk 1.6 volte in più dei bianchi

In base ad un rapporto realizzato dalla polizia nazionale britannica, pubblicato dal portale della Bbc, le persone appartenenti alle minoranze etniche hanno una possibilità di prendere multe a seguito delle violazioni delle disposizioni anti-coronavirus, maggiore di 1.6 volte rispetto ai bianchi. Per effettuare questo report sono state analizzate 17.039 multe inflitte fra i mesi di marzo e maggio fra l’Inghilterra e il Galles: “E’ preoccupante vedere la disparità”, ha commentato Martin Hewitt, numero uno della Npcc, il National Police Chief Council, aggiungendo che si tratta di una situazione complessa e che si sta lavorando per “mitigare qualsiasi rischio di parzialità o incoscienza”. Hewitt ha inoltre aggiunto che la multa è di fatto l’ultimo step di un’eventuale trasgressione delle leggi, e il rapporto di cui sopra “non mostra le centinaia di migliaia di interazioni con il pubblico in cui l’impegno, la spiegazione e l’incoraggiamento erano sufficienti ad evitare una multa”.

CORONAVIRUS, MINORANZE ETNICHE PIU’ MULTATE: I CASI DI DISPARITA’ MAGGIORI IN LANCASHIRE, NORTH YORKSHIRE E CUMBRIA

“Molte forze di polizia – ha proseguito il numero uno dell’Npcc – hanno portato rappresentanti della comunità per aiutarli a controllare le FPN (Fixed Penalty Notice), capire se sono state emesso in modo equo”. I maggiori tassi di disparità si sarebbero verificati in Cumbria, ma anche nel North Yorkshire e nel Lancashire, dove, le popolazione caratterizzate da minoranze nere, ma anche asiatiche ed etniche, hanno avuto un tasso compreso fra le 5.6 e le 6.5 più alto rispetto ai bianchi. Solo nel Cheshire non si è verificata alcuna disparità. Secondo quanto afferma Danny Shaw, corrispondente della Bbc per gli affari interni, non è da escludere che questa differenza in alcune regioni britanniche sia dovuta al fatto che vi siano numerosi visitatori di passaggio, in aree con un numero proporzionalmente basso di residenti appartenenti a gruppi di etnia minore. Stando al report, il numero totale di multe emesse al 20 luglio è salito a 18.669 in Inghilterra e Galles, con otto inflitte nelle due settimane precedenti di cui sei a persone che non indossavano la mascherina sui mezzi di trasporto pubblico.



