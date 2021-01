Coronavirus mondo e Ue/ Ultime notizie: record di morti in Germania

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero e arrivano importanti aggiornamenti. L’Italia deve fare i conti con un lieve aumento di casi positivi e di decessi, ma anche gli altri Paesi non se la passano meglio: la Spagna ieri ha annotato quasi 39 mila nuovi contagiati con 195 morti. L’incidenza del virus continua a salire: 492 casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni.

Il Regno Unito ha toccato un nuovo record di decessi: +1.564 vittime rispetto a martedì con 47.525 nuovi infettati. Il Governo è già al lavoro per disporre nuove misure restrittive, mossa già portata a compimento da altri Stati dell’area Ue: oltre all’Italia, infatti, anche Belgio, Paesi Bassi e Portogallo hanno optato per un inasprimento delle restrizioni.

L’epidemia da coronavirus sta colpendo duramente la Germania. La cancelliera Merkel ha annunciato altre 8-10 settimane dure e oggi è stato rilevato un nuovo record di decessi: come reso noto dall’Istituto Robert Koch, 1.244 vittime nel giro di 24 ore con oltre 25 mila nuovi contagiati. In Germania sono in totale 1.978.590 i contagi, con 43.881 decessi. Negli Usa sono stati superati i 23 milioni di casi positivi: come riportato dalla Johns Hopkins University, i contagi nel Paese sono ad oggi 23.071.895, inclusi 384.653 decessi. Situazione da monitorare in Cina, il primo Stato a dover fare i conti con la pandemia: ieri Pechino ha riportato un nuovo picco di infettati, 138, il numero più alto dallo scorso 5 marzo. Registrato anche un nuovo decesso.



