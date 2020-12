Coronavirus mondo: Francia, Germania, Olanda/ Variante Covid Uk, caos in tutta Europa

La “variante” di coronavirus esplosa in Inghilterra sta generando nel giro di pochi giorni una “pandemia nella pandemia”, con diversi Paesi che ancora in queste ore stanno prendendo decisioni drastiche per non venire investiti dalla nuova variante Covid scoperta tra Londra e il sud-est del Regno Unito: Olanda, Belgio e Italia hanno già di fatto bloccato i voli inglesi con effetto immediato e pure la Germania e la Francia stanno pensando provvedimenti simili per limitare i possibili danni di una “variante” capace di propagarsi più velocemente tra la popolazione di almeno il 70% in più. «La nuova variante è fuori controllo. Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo, ma è irresponsabile l’esodo da Londra prima del lockdown», ha spiegato stamani il Ministro della Salute inglese Hancock riprendendo l’allarme dell’Oms che già ieri aveva spiegato come la variante inglese del coronavirus già era stata riscontrata in Danimarca, Olanda e Australia. «La variante è apparsa questa estate in Spagna ed effettivamente ha un R0 superiore agli altri. Non si sa se la risposta immunitaria prodotta dai vaccini copre anche questa variante, è un interrogativo al quale ancora non c’è risposta» ha spiegato il virologo Andrea Crisanti circa l’essenza di tale per ora ancora “misteriosa” (negli effetti) variante di Covid-19.

CORONAVIRUS FRANCIA E GERMANIA: LE NOVITÀ PER IL NATALE

Oltre ai lockdown per limitare i contagi della seconda ondata nei giorni di Natale, diversi Paesi europei ora devono occuparsi anche della temibile variante che potrebbe portare nuovi casi in più rapida diffusione non solo a livello europeo ma anche mondiale, come dimostra l’arrivo in Australia della medesima variante. «Più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare», spiega l’esponente Oms Maria Van Kerkhove alla Bbc. «Il miglior regalo che potete fare a Natale è rimanere a casa e non diffondere il virus» ribadisce invece il Ministro della Salute inglese davanti ai prossimi giorni di festività. La Francia, mentre valuta la chiusura di frontiere per treni e aerei dall’Inghilterra, si appresta per il 24 dicembre a permettere gli spostamenti con una “sospensione” del lockdown, di nuovo attivo invece per il 31 dicembre in vista del Capodanno. In Germania invece il Natale vedrà la possibilità degli incontri a 4 persone nelle case «oltre il proprio nucleo familiare» mentre proseguire il lockdown duro per negozi bar e attività commerciali fino almeno al prossimo 10 gennaio.



