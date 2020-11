Coronavirus mondo: Francia, Germania, Uk/ Ultime notizie: Parigi proroga lockdown

Italia in grande difficoltà per l’emergenza coronavirus, ma anche gli altri principali Paesi al mondo stanno affrontando criticità degne di nota. I nostri “vicini di casa” della Francia hanno deciso di prorogare il lockdown per altri 15 giorni: il premier Jean Castex ha confermato la chiusura dei negozi non necessari, non escludendo un alleggerimento delle misure anti-Covid appena possibile. Ricordiamo che negli ultimi giorni in Francia è stato rilevato un ribasso di casi positivi: ieri sono stati annotati 23.794 infettati e 467 morti. Preoccupano però le terapie intensive: solo ieri sono giunti 473 nuovi pazienti. In netto rialzo, invece, i contagiati in Gran Bretagna: venerdì è stato toccato il picco con 33 mila nuovi infettati, ma bisogna anche evidenziare il record di tamponi processati, oltre 377 mila (record europeo). In calo il dato dei decessi: +317 rispetto a mercoledì, superata quota 50 mila vittime.

CORONAVIRUS MONDO: LOCKDOWN AUSTRIA, SVEZIA IN DIFFICOLTÀ

Come vi abbiamo già raccontato, l’Austria ha disposto un nuovo lockdown: il governo è corso subito ai ripari dopo aver registrato il record di casi giornalieri dall’inizio dell’epidemia. In grossa difficoltà anche la Svezia: nel giro di appena una settimana è stato registrato un aumento di ricoverati in ospedale pari al 60%, l’accelerazione più alta in Europa. In esponenziale crescita anche i casi positivi, che hanno superato quota 4 mila al giorno. Numeri elevati anche in Grecia, dove ieri sono stati resi noti 3.316 nuovi infettati e 50 decessi. Ricordiamo che Atene attualmente è in fase di lockdown. Infine, la situazione della Germania: l’istituto Robert Koch ha annunciato 22.400 nuovi casi positivi e 178 morti, che hanno portato il bilancio totale a 773.556 contagiati e 12.378 vittime. I guariti hanno superato quota 493 mila, 11.500 dimessi nelle ultime 24 ore.



