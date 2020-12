Coronavirus mondo: Francia, Spagna, Usa/ Ultime notizie: record di casi in Germania

Emergenza coronavirus, superati i 75 milioni di contagiati e oltre 1,6 milioni di morti: questo il bilancio riportato dalla Johns Hopkins University. Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo, seguiti a stretto giro di posta da India (10 milioni di casi) e Brasile (1.000 morti solo ieri). Pochi istanti fa è arrivato il nuovo aggiornamento sulla situazione in Germania: ebbene, Berlino deve fare i conti con un nuovo record di infettati, 33.777 casi nelle ultime 24 ore. Piuttosto elevato anche il numero di decessi, 813 vittime di Covid in più rispetto a giovedì. Ricordiamo che la cancelliera Angela Merkel ha disposto un semi-lockdown fino al 10 gennaio 2020.

Situazione decisamente migliore in Spagna: ieri il Ministero della Salute ha reso noti 12.131 nuovi casi positivi e 181 decessi per Covid-19. Madrid è la seconda comunità più colpita con 262 contagiati. La Catalogna ha deciso di inasprire le misure restrittive per il periodo natalizio: limitati orari e mobilità dal 21 dicembre all’11 gennaio. Nelle scorse ore la Corte Suprema ha respinto le denunce contro il Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria.

CORONAVIRUS MONDO: LOCKDOWN DI 3 SETTIMANE IN POLONIA

Per contenere l’emergenza coronavirus, il Regno Unito ha disposto una maxi zona rossa per 38 milioni di persone a partire da domani: il “Tier 3” è stato esteso anche alle contee dell’Est e del Sud Inghilterra, l’annuncio del ministro della Salute, Matt Hancock. Anche l’Irlanda del Nord è pronta ad adottare nuove contromisure: secondo quanto rivelato da Sky News, si va verso un lockdown per sei settimane a partire dalle ore 00:01 del 26 dicembre. Prevista la chiusura di negozi non essenziali, ristoranti, bar e pub.

Campanello d’allarme in Francia, dove la tendenza è in aumento da qualche giorno secondo il responsabile sanitario Jerome Salomon: Parigi ieri ha rilevato 18.254 nuovi positivi al coronavirus e 238 morti. Il conto totale è di 59.619 vittime. La Polonia ha varato un lockdown di tre settimane che partirà il prossimo 28 dicembre, prevista la chiusura di hotel, piste da sci e centri commerciali. Più cauto su nuove misure il Portogallo: il Governo introdurrà un coprifuoco notturno nazionale per Capodanno ma per Natale non sono previste ulteriori restrizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA