CORONAVIRUS MONDO: FRANCIA, UK, SPAGNA/ Madrid in stato di allarme, caos Londra

C’è grande preoccupazione in Europa per il ritorno del coronavirus. Numerosi Paesi sono alle prese con la seconda ondata di contagi e il continente conta oltre 6 milioni di contagiati. Uno degli Stati più colpiti dall’emergenza sanitaria è la Francia, che ieri ha registrato un nuovo record di infettati: 20.339 nuove contaminazioni, dato superiore ai 18 mila dei due giorni precedenti. In continua crescita anche il tasso di positività al test, passato dal 9,8% al 10,4%. Ricordiamo che giovedì il ministro della Salute francese aveva riconosciuto che questo tasso era «alto». Attenzione anche alla situazione negli ospedali transalpini: negli ultimi settimana sono stati registrati 4.837 nuovi ricoveri, di cui 921 in terapia intensiva. Purtroppo è salito anche il numero dei decessi, con 62 vittime in più rispetto a giovedì: totale di 32.630 morti per Covid-19, di cui 21.798 in ospedali. Nell’arco delle ultime 24 ore sono stati individuati 124 nuovi cluster, per un totale di 1.362 fonti di contaminazione in corso.

L’emergenza coronavirus sta colpendo duramente anche la Spagna, in particolare la Comunità di Madrid. E’ scattato lo stato di allarme nella Capitale, dove è in corso ancora lo scontro tra governo centrale e governo locale. Il premier Pedro Sanchez ha spiegato che sono in corso nuove valutazioni sul caso, mentre il ministro della Salute Illa ha evidenziato che verranno adottate nuove misure legali che proteggono meglio la salute. Nuovo record di casi positivi invece in Germania: l’istituto Robert Koch ha reso noti oltre 4 mila nuovi contagi, mai così tanti da inizio aprile, quando il Paese era ancora in lockdown. Ricordiamo che giovedì gli infettati erano 2.898. Non va meglio alla Gran Bretagna, dove il governo di Boris Johnson è al lavoro per adottare contromisure efficaci. Ieri l’UK registrato 17.540 nuovi casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 561 mila infettati. In aumento anche i decessi, +77 per un totale di 57.347 vittime di Covid-19.



