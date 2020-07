Coronavirus, morta bimba di 3 anni/ Belgio, è vittima più giovane: “Nessuno immune”

Una bimba di soli 3 anni è purtroppo morta a causa del Coronavirus nelle ultime ore in Belgio: mentre il Paese dell’Europa del Nord si trova ad affrontare un’improvvisa esplosione dei contagi nel giro di una sola settimana, nel consueto bollettino dei positivi e delle vittime del Covid-19 spicca purtroppo il nome di una bambina. Ad annunciarlo, nel corso della consueta conferenza stampa, è stato Boudewijn Catry, portavoce della task force interfederale che si occupa di contrastare il diffondersi dell’epidemia in Belgio: “Nessuno ne è immune” ha spiegato il diretto interessato parlando di quella che al momento sarebbe la più giovane vittima registrata nel Paese, senza dimenticare che l’impennata dei contagi di cui sopra ha portato a fare salire pure il numero dei decessi. “La notizia ci turba come scienziati e come genitori” ha aggiunto Catry nel corso della suddetta conferenza stampa, cogliendo anche l’occasione per fare le condoglianze alla famiglia.

BELGIO, MUORE UNA BIMBA DI 3 ANNI: E INTANTO NEL PAESE E’ BOOM DI CONTAGI

Il Centro di Crisi Anti-Covid-19 del Belgio ha messo in evidenza la giovane età di una delle ultime vittime per lanciare un monito alla popolazione che, come sta succedendo peraltro in altre zone d’Europa, comincia ad abbassare la guardia con il conseguente aumento dei positivi al Coronavirus. “La tendenza al rialzo da noi non si è ancora fermata: per questo motivo è della massima importanza fermarla quanto prima” ha detto lo stesso portavoce parlando a un organo di stampa locale. Infatti, stando a quanto si apprende, al momento in Belgio si è arrivati a contare quasi 65mila casi di contagio, di cui ben 416 nella giornata dello scorso lunedì, mentre la zona più colpita risulta essere la provincia di Anversa; più contenuto rispetto alle nostre latitudini, ma comunque elevatissimo tenendo conto della popolazione del Belgio e della sua limitata estensione territoriale, è il numero dei decessi registrati ad oggi dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ovvero 9812.



