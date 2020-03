Coronavirus: morti ‘solo’ 12 italiani sani/ Il 3,4% dei deceduti non aveva patologie

Giorno dopo giorno si arricchisce il retroterra culturale a disposizione dell’uomo in merito al Coronavirus, grazie anche alle statistiche in fase di elaborazione circa le cartelle pervenute dagli ospedali disseminati in tutt’Italia. Si è scoperto, ad esempio, che sono “solo” dodici le persone morte nel nostro Paese esclusivamente a causa del Covid-19 e senza patologie pregresse. Questo è ciò che emerge dal report diramato dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) in merito alle caratteristiche dei decessi dei pazienti, come riferito dall’agenzia Nova e riportato dal quotidiano “La Stampa”, che ha altresì precisato che il dato è stato ottenuto esaminando 355 delle 2003 cartelle finora pervenute, ovvero il 17,7% del campione complessivo. Come evidenziato dallo studio, “il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 2,7. Complessivamente, 12 pazienti, pari al 3,4 %del campione, non presentava alcuna patologia. Sono 84 le vittime (il 23,7%) che presentavano una sola patologia; 90, invece, presentavano due patologie (il 25,4%). Infine, ben 169 (il 47,6%) erano affette da tre o più patologie”. Ciò che nelle prossime ore sarà di fondamentale importanza per la salute di tutti noi, in ogni caso, non saranno tanto le cifre e i bilanci, quanto la prevenzione: restare a casa e seguire in maniera ortodossa il protocollo delle norme diramate dal governo mediante i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è l’unico modo fin qui individuato per arrestare la diffusione del Coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA