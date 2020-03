Coronavirus, nasce la Quarantena League/ Torneo di Fifa 2020: organizzano Le Iene

Lo sport ai tempi del Coronavirus: in un periodo nel quale tutti i campionati sono sospesi e vige l’isolamento nelle proprie case, ciascuno si ingegna come può. Abbiamo già raccontato della partita a Forza 4 che Bayer Leverkusen e Hull City hanno lanciato su Twitter (la cosa peraltro ha avuto e sta avendo un seguito); le Iene hanno rilanciato organizzando la Quarantena League. Di cosa si tratta? Semplice: di un torneo di Fifa 2020 da giocare ovviamente alla PlayStation, e che coinvolge calciatori famosi. Tra i partecipanti si annoverano già Mario Balotelli e il fratello Enock, Andrea Pirlo, Luca Pellegrini, Marco Materazzi, i fratelli Cannavaro, Sebastiano Esposito, Javier Matias Pastore e tanti altri; le iscrizioni sono ancora aperte e chiunque potrà sfidare questi campioni, tenendo presente che alcuni di loro, abituati a giocare a Fifa 2020 durante i ritiri o anche a casa, potrebbero rivelarsi ossi particolarmente duri. Del resto esistono già campionati ufficiali di PlayStation, e allora perché no? In quarantena vale tutto e questa iniziativa denota la volontà di rimanere attivi anche non potendo uscire di casa e fare quello che normalmente sarebbe: un applauso dunque alle Iene, che hanno deciso di fare le cose in grande.

CORONAVIRUS, NASCE LA QUARANTENA LEAGUE

La Quarantena League prenderà il via alle ore 12:00 di giovedì 19 marzo, e si protrarrà sino alla finale di lunedì 23 marzo. Le notizie non sono finite: infatti è stato organizzato il sorteggio del tabellone dei primi turni che avverrà, rigorosamente online e ciascuno da casa propria, presso le abitazioni di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino – due dei conduttori della celebre trasmissione in onda su Mediaset. Non solo, sul sito www.iene.it la cerimonia del sorteggio potrà essere seguita da tutti e lo streaming sarà attivo per assistere a tutte le partite che verranno giocate nella Quarantena League. Come ogni torneo che si rispetti, anche questo avrà la sua telecronaca: le fasi dei match saranno affidate a Pierluigi Pardo, già commentatore Sky e conduttore di Tiki Taka (oggi voce di DAZN) che sarà affiancato dalla Gialappa’s Band, il popolare trio che si è lanciato con Mai Dire Gol e ha poi accompagnato tanti momenti legati al mondo del calcio (commentando anche le partite dei Mondiali con la loro consueta ironia e passione). Non resta allora che aspettare per assistere alle prime partite di questa Quarantena League: un’iniziativa che sicuramente avrà un grande seguito, e che anche in condizioni “normali” potrebbe certamente essere ripetuta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA