“Coronavirus nato a Wuhan mentre creavano vaccino per Hiv”/ La tesi: “Tracce nei laboratori”

Le origini del Covid-19 vanno via via chiarendosi, quattro anni dopo l’esplosione della pandemia che ha portato ad anni di chiusure, innumerevoli decessi ed economie in crisi. La posizione della Cina sembra centrale e in particolare sarebbe da tenere sott’occhio quella del laboratorio di Wuhan. Dalla Germania, proprio in questi giorni, arriva un’altra pista investigativa sugli esperimenti effettuati in Cina, e questa volta parla anche del virus dell’Hiv. Come spiega La Verità, le tesi accertate si erano concentrate sulla presenza del sito di scissione della furina. C’era però anche un’altra anomalia: la presenza dei cosiddetti inserti di Hiv, virus dell’Aids.

Segnalate per la prima volta dal gruppo di ricerca indiano Pradhan e poi ripresi da Luca Montagnier, premio Nobel per la medicina, le teorie erano state liquidate come complottistiche. Pradhan avrebbe però portato avanti delle ricerche sugli inserti di Hiv, arrivati anche al gruppo di scienziati diretti da Kristian Andersen dello Scripps research, autore insieme ad altri scienziati del documento “The proximal origin of Sars Covid-2”. Il documento, pubblicato su Nature, stabiliva che il virus avesse origine naturale.

“Così è nato il Coronavirus a Wuhan”

Di recente è arrivata una richiesta di accesso agli atti Foia che ha consentito di leggere le email e i messaggi intercorsi tra gli scienziati. La tesi di Pradhan non era stata liquidata da Fauci e colleghi perché inverosimile ma perché troppo eclatante, secondo quanto riporta La Verità. Anche i Bethesda Boys avevano probabilmente notato le anomalie ma, come Holmes Edward scriveva a Jeremy Ferrar (ex direttore del Welcome Trust), “se lo diciamo passeremo per pazzi”.

Secondo Montagnier, lo scenario più probabile è che il Coronavirus sia nato nel tentativo di creare un vaccino contro l’Hiv, utilizzando un coronavirus come vettore. Il progetto di virologia tedesco-cinese sarebbe stato proprio quello di creare un vaccino contro l’Hiv: questo avrebbe dato origine al Coronavirus di Wuhan. I Repubblicani Usa stanno lavorando da anni, come spiega La Verità, per ricostruire quanto accaduto e far emergere la realtà dei fatti.

