Coronavirus, NBA/ Verso il taglio degli stipendi dei giocatori anche negli USA

Il Coronavirus non guarda in faccia nessuno e anche nella NBA si parla di tagli agli stipendi dei giocatori. Per ora la certezza è che il prossimo 1° aprile i giocatori delle 30 franchigie della NBA riceveranno i loro salari come da programma, in seguito però le cose potrebbero cambiare e incombe l’incertezza sul regolare pagamento degli stipendi. Come riferisce Espn, i salari dei giocatori NBA potrebbero infatti subire dei tagli a causa della pandemia di Coronavirus che ha interrotto la stagione colpendo fra l’altro in modo piuttosto duro il massimo campionato di basket al mondo. Dobbiamo infatti ricordare che sono già ben 10 i giocatori della NBA risultati positivi al Coronavirus, a cominciare dal francese Rudy Gobert e dal suo compagno di squadra Donovan Mitchell degli Utah Jazz, poi Christian Wood di Detroit, Kevin Durant con altri tre giocatori di Brooklyn di cui non sono stati resi noti i nomi, così come due dei Los Angeles Lakers ed infine Marcus Smart dei Boston Celtics. La situazione dunque è pesante e ha causato il blocco delle attività come minimo per un mese ma verosimilmente anche di più.

CORONAVIRUS, NBA VERSO IL TAGLIO DEGLI STIPENDI

Nello scenario peggiore sarebbe a rischio l’intera stagione e così la NBA adotta le necessarie contromisure dal punto di vista economico e avrebbe infatti inviato un promemoria sull’argomento a ciascun club, in cui si citerebbe una clausola del contratto collettivo stipulato con l’associazione giocatori dove, tra le cause di forza maggiore che possono permettere ai proprietari di trattenere circa l’1% per ogni gara cancellata, c’è la voce specifica “epidemia-pandemia”. Può sembrare poco, ma se si pensa che dovrebbero saltare un gran numero di partite ecco che l’1% per ciascuna potrebbe portare a tagli davvero significativi sugli stipendi dei giocatori NBA causa Coronavirus. Il campionato professionistico nordamericano è ufficialmente fermo da quando il commissioner della NBA Adam Silver annunciò lo stop lo scorso 11 marzo appena saputo della positività al Coronavirus di Rudy Gobert. Mossa immediata ma che non ha evitato il contagio, tanto che adesso si ipotizza di tornare all’attività non prima di giugno: il calendario stagionale di conseguenza subirebbe un taglio davvero drastico e anche il portafogli di tanti per forza di cose ne risentirà.



