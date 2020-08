Coronavirus, neonato ricoverato in ospedale a Bari/ “È stabile, misura precauzionale”

Mentre la regione Puglia, una di quelle tenute maggiormente sotto osservazione durante questa impennata tardo-agostana dei casi, fa registrare 35 nuove persone contagiate, arriva proprio da Bari la notizia che è un neonato è risultato positivo al Coronavirus. Il piccolo, che comunque si ribadisce essere in “condizioni stabili”, rientra infatti fra i quattro casi positivi al Covid-19 riscontrati nel corso delle attività di triage nel Barese e, solamente in via precauzionale, si è deciso di ricoverarlo presso l’ospedale “Papa Giovanni XXIII” del capoluogo pugliese. A dare aggiornamenti sulle condizioni del neonato e sull’andamento epidemiologico è stato quest’oggi Antonio Sanguedolce, direttore generale della ASL di Bari che poi ha fatto una panoramica su quelli che sono stati i nuovi casi segnalati nelle ultime ore.

NEONATO POSITIVO AL CORONAVIRUS: RICOVERATO IN OSPEDALE A BARI

“Il nostro Dipartimento di Prevenzione ha registrato quest’oggi 14 nuovi casi di positività al Sars-Cov-2: si tratta in buona parte di rientri dall’estero, di cui cinque dalla Grecia, uno dalla Spagna, uno da Malta e altri tre contatti stretti di casi già in sorveglianza” ha riferito lo stesso Sanguedolce. Per quanto riguarda invece l’emergenza Coronavirus in Puglia, al momento non si registrano per fortuna nuovi decessi (il totale regionale è fermo a quota 555), mentre i cinque nuovi pazienti guariti portano il totale dei “negativizzati” a 3.996 dall’inizio dell’emergenza: a fronte di questi dati comunque i positivi, ovvero i casi totali a cui vengono sottratti deceduti e guariti, è di 419 persone, di cui attualmente 65 sono ricoverate e di cui solamente quattro invece (+1 rispetto alla giornata di ieri) si trovano nei reparti di Terapia Intensiva.



