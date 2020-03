Coronavirus, Neymar/ Gioca a footvolley con gli amici: pioggia di critiche

Neymar al centro delle critiche in Brasile per una partita di footvolley in spiaggia con gli amici, nella quale però in tanti hanno notato numerosi infrazioni alle norme contro il contagio da Coronavirus, tema che è sempre più all’ordine del giorno anche in Sudamerica. Il numero 10 della Seleçao, tornato col permesso del Psg in patria per stare vicino ai suoi familiari in questi giorni di quarantena, ha infatti pubblicato sul proprio Instagram delle foto che lo ritraggono in spiaggia mentre Neymar gioca a footvolley in compagnia di diversi amici senza mascherine protettive e senza rispettare le distanze di sicurezza, come è d’altronde difficile fare mentre si gioca a footvolley.

CORONAVIRUS, NEYMAR GIOCA A FOOTVOLLEY IN SPIAGGIA

In molti dunque hanno pensato che giocare in questo momento non sia opportuno, e men che meno diffondere immagini, a maggior ragione se si considera che Neymar su Instagram ha la bellezza di 136 milioni di follower, naturalmente in gran parte giovani che potrebbero voler emulare il loro idolo in gesta sportive molto belle in altri tempi, ma che oggi potrebbero diventare potenzialmente pericolose. Di conseguenza le foto hanno scatenato immediatamente una pioggia di critiche nei confronti del calciatore del Paris Saint Germain, che avrebbe fatto bene magari ad evitare quanto meno di diffondere le immagini. Nel pieno di una pandemia mondiale purtroppo ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per la salute delle persone.

