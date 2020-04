Coronavirus, Neymar/ Quarantena di lusso per la star del Psg: critiche dai fan

Quarantena di lusso per Neymar, la star del Paris Saint Germain, al momento in Brasile ad attendere tra agi, famiglia e amici, che l’emergenza da coronavirus passi. La punta verde oro infatti, come già sappiamo, non appena la pandemia ha preso piede anche in Francia e si è deciso per la sospensione del primo campionato nazionale, ha preso il proprio jet privato per ritirarsi in quarantena nella propria gigantesca e lussuosissima villa, posta sull’oceano a Mangaratiba, un villaggio posto a una cinquantina di chilometri a sud da Rio de Janeiro. Se dunque si deve rimanere chiusi in casa perché non farlo a casa propria, anche se si tratta più che altro di un villaggio in miniatura: stando infatti quanto ci riferiscono più fonti, la proprietà brasiliana di Neymar conta 10 mila metri quadrati e include svariati campi sportivi (tennis, calcio e Beach volley) piscina e ovviamente accesso diretto all’oceano: la proprietà è stata valutata a 30 milioni di dollari.

CORONAVIRUS NEYMAR: TANTE LE CRITICHE DAI FAN

E’ dunque una quarantena paradisiaca per Neymar: non ci sorprende che non siano mancate le critiche anche feroci del fan del bomber brasiliano, che come ricordiamo, in tempi recenti si è mostrato affatto preoccupato di adempiere alle misure di isolamento chieste all’Oms per contenere il più possibile la pandemia da Covid 19. Ecco perché il calciatore, nella super residenza (dove pare vi siano anche supermercati e ristoranti) dove si trova con la madre Nadine, la famiglia e alcuni amici, ha ultimamente allegato ai sui post su Instagram lil chiarimento: “Non ho visto mia madre, mia sorella e mia nonna. Rispettiamo le regole di confinamento”. Una cosa non difficile da credere vista l’ampiezza della tenuta di Neymar a Mangaratiba, che come ci riporta anche il fotografo francese Alex Bensimon (intervistato da L’Equipe): “E’ una vera fortezza, Neman potrebbe passare mesi li senza dover mai uscire”.



