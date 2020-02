Coronavirus, Niccolò è in Italia/ 17enne allo Spallanzani, Di Maio “Come promesso”

E’ finalmente rientrato in Italia il 17enne Niccolò. L’adolescente di Grado era stato bloccato negli scorsi giorni a Wuhan, in Cina, a causa di una continua febbre che aveva fatto sospettare un’infezione di coronavirus. Stamane, dopo giorni di attesa, il giovane ha toccato il suo italiano, con l’aereo dell’aorenoutica militare su cui viaggiava che è atterrato all’aeroporto di Pratica di Mare alle ore 7:40. Ad attenderlo vi era il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, che ha postato il video dell’atterraggio sulla propria pagina Facebook scrivendo: “Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!”. L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle ha poi aggiunto: “Niccolò è giovane e forte e non potevamo permettere che un ragazzo di 17enne rimanesse tutte queste settimane in Cina. Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai genitori. Con oggi – ha proseguito – abbiamo completato il processo di evacuazione di tutti gli italiani”.

CORONAVIRUS, NICCOLÒ È IN ITALIA: SODDISFAZIONE DI DI MAIO E DELLA AZZOLINA

Di Maio ha voluto sottolineare la massima collaborazione con le autorità cinesi, nonostante le evidenti difficoltà che stanno vivendo: “Se il Boeing è arrivato oggi e non giovedì – ha poi chiosato – era semplicemente un problema di slot”. Subito dopo l’atterraggio il ragazzo è stato sottoposto ad una serie di controlli, dopo di che ha lasciato l’aeroporto in un’ambulanza attrezzata per questi tipi di virus, per essere trasferito allo Spallanzani di Roma dove resterà in quarantena. Il giovane è stato trasportato dalla Cina all’Italia tramite una speciale barella protetta da un involucro in Pvc, che permette di osservare e trattare il paziente in isolamento, attraverso dei filtri che ovviamente impediscono il passaggio di eventuali virus infetti. “Niccolò, lo studente rimasto bloccato a Wuhan – ha commentato entusiasta anche Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione – è da poco atterrato in Italia! Grazie al ministro Luigi Di Maio e a tutti coloro che si sono adoperati per il suo rientro. Bentornato Niccolò”.

