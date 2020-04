Coronavirus, No-Vax choc/ “Meglio covid-19 che vaccino, piuttosto sto a casa 2 mesi”

“Il vaccino per il coronavirus è dannoso“. E’ questo quanto emerge, come riportano i colleghi di Fanpage, da uno dei gruppi più numerosi dei social dei No-vax, quello della Campania. Al di là delle differenze di vedute sull’epidemia da covid-19, sulle misure restrittive, sull’origine dello stesso virus, resta uno solo il leit-motiv, ovvero, che in ogni caso il vaccino farà male alle persone. Il gruppo in questione è decisamente significativo, contando ben 3 mila persone, e in passato ha avuto anche un discreto appoggio politico. In generale, come detto in apertura, la linea è quella del no-vaccino, e ad una mamma che dice di avere una figlia “ex autistica” (già di per se questa cosa fa riflettere visto che di autismo non si guarisce), viene consigliato: meglio prendere il coronavirus piuttosto che una vita rovinata da vaccino. “Il mio discorso vale pure per mia figlia – un passagio del pensiero della mamma – preferisco farmi 2 mesi reclusa in casa fino a che l’ultimo caso scompaia dalla faccia della terra, e non portarla a inoculare un vaccino che nel 99% dei casi provoca effetti indesiderati”.

CORONAVIRUS, NO VAX E IL SOSPETTO CASO DI BERGAMO…

Secondo la stessa madre, convinzione di quasi tutti i no-vax, il vaccino può portare solo a danni per diversi anni, sostenendo come uno scienziato/luminare abbia scoperto traccia di metalli pesanti nei vaccini (notizia bollata come fake news più volte). “Il vaccino? Non l’hanno ancora fatto – scrivono altri – anzi sì ma non ce lo vogliono dare. E, quando ce lo daranno, meglio comunque non farlo: coi virus è inutile, il rischio di effetti collaterali è del 99% e, poi, perché inocularsi chissà cosa (magari metalli pesanti?) per quella che in fin dei conti è giusto una polmonite?”. Nel maxi gruppo viene preso di mira anche il noto Roberto Burioni, uno dei virologi più famosi non solo in Italia ma anche al mondo, e che spesso e volentieri ha appunto attaccato i no-vax (loro lo chiamano “Bubu”). Infine c’è chi collega l’uso dei vaccini al caso di Bergamo, una delle città più vax d’Italia: per i complottisti si tratterebbe di un chiaro indizio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA