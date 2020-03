Coronavirus, Nord vs Governo “misure dure”/ Gallera, meno trasporti: parchi Friuli ko

«Misure restrittive? Abbiamo visto dalle valutazioni delle celle telefoniche che il 40 per cento continua a muoversi, in gran parte per lavoro e in parte perché non ha colto la gravità del momento. Gli spostamenti per lavoro sono troppi. Abbiamo bisogno di ridurre o chiudere il trasporto pubblico locale»: ancora questa mattina Uno Mattina l’assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, lancia nuove avvisaglie al Governo di Roma per richiedere misure più rigide in modo da contrastare il contagio del coronavirus. Dopo gli ultimi aggiornamenti dei bollettini di ieri, il picco continua a “tardare” e la crescita dei Covid-19 soprattutto nelle Regioni del Nord si fa pressante: ieri sera in una telefonata a palazzo Chigi, il Governatore Fontana ha richiesto l’uso dell’esercito in strada, la chiusura dei cantieri e di tutte le attività non strettamente necessarie alla sopravvivenza dei cittadini, già posti in stato di quarantena da 2 settimane. Gallera su questo però precisa: «Lascerei aperti gli alimentari sempre. Se creiamo panico nella gente si affolla. Già oggi ci sono code molto lunghe. Che senso ha chiudere alle 18 un supermercato? C’è un’interlocuzione col governo per ridurre le attività produttive non legate a cose essenziali. Inoltre, chiediamo stretta maggiore su servizi e attività commerciali. Siamo vicini al punto di rottura, per ora riusciamo a dare risposte. Siamo passati a 724 posti letto in terapia intensiva a 1250. I pazienti li stiamo già spostando, c’è una solidarietà nazionale che funziona, e arrivano anche medici. Ma deve scendere quella curva».

NORD VS GOVERNO, LE NORMATIVE DI FRIULI E PIEMONTE

Nel frattempo il Governo sta preparando un ulteriore decreto con possibile nuove restrizioni (in uscita nel weekend, qui tutte le informazioni) proprio a fronte delle tante richieste arrivate dal Nord, e non solo. Fioccano intanto le prese di posizioni “autonome” delle varie Regioni in attesa che l’esecutivo tracci un nuovo Dpcm con possibili proroghe di quarantena e inasprimento delle sanzioni/misure: da questa mattina la Prefettura di Milano ha disposto l’impiego di 114 soldati dell’Esercito, come del resto anticipato ieri sera dallo stesso Fontana. Sempre da questa mattina in Friuli Venezia Giulia è divenuto vietato fare attività motorie e passeggiate nei luoghi frequentati da altre persone: il Governatore leghista Fedriga con un’ordinanza ha reso regionale una pratica che già diversi sindaci avevano adottato. «Stop alle passeggiate con troppa gente accanto e alle famiglie in fila al supermercato. Non manca un’altra stretta sul commercio: domenica saracinesche abbassate per tutti tranne che per farmacie, parafarmacie ed edicole», riporta il Piccolo di Trieste in merito alle nuove regole imposte dalla Regione. E il Piemonte a breve potrebbe prendere la medesima via: Cirio ha dato il via alla chiusura dei parchi, con ulteriore stop a bici e jogging ed è pronto a mettere altri paletti se il Governo non inasprirà il Dpcm 11 marzo nei prossimi giorni. Luca Zaia in Veneto punta sulla chiusura domenicale dei negozi, «io sarei per chiudere dal sabato pomeriggio». L’attesa ora è tutta per una decisione nazionale del Governo, evitando che ulteriori “diverse” misure vengano messe in atto da ormai tutte le principali Regioni d’Italia.



