Coronavirus, nuovo Decreto Governo/ Cosa contiene: stop a sport, incontri e abbracci

Lo aveva preannunciato ieri il Premier Conte durante il vertice con tutti i capigruppo del Parlamento: è pronto per la giornata di oggi un nuovo Decreto per le misure di contenimento sanitarie anti-Coronavirus. I contagi crescono e per cercare di ridurre l’impatto dell’epidemia a livello nazionale dopo il recente decreto del 1 marzo (qui tutti i contenuti e le zone in cui è stata divisa l’Italia) il Governo starebbe pensando a nuove misure più “drastiche” da applicare più a livello nazionale che non nelle Regioni più colpite: tolta la Valle d’Aosta infatti ad oggi tutte le Regioni d’Italia hanno casi di Coronavirus al proprio interno anche se ovviamente nelle zone “rosse” e “gialle” quei casi sono alquanto più numerosi e con anche diversi decessi. Al netto di ciò, per evitare di scatenare panico inutile – i morti sono pur sempre anziani con gravi patologie peggiorate dal virus Sars-Cov2, la stragrande maggioranza dei contagiati è del tutto asintomatico – i tavoli sanitari in sostegno del Governo stanno pensando a misure più chiare ed estese il più possibile: «Abbiamo preso atto della situazione, non abbiamo parlato degli interventi economici, ma solo delle misure di sanità. Aspettiamo il decreto del Presidente del Consiglio che ci dirà quale direzione il governo intende prendere», commenta il capogruppo Pd Andrea Marcucci dopo l’incontro con il Governo. Stamane il vertice dei Ministri (non uscirà oggi alcun decreto, fissato invece per domani nel vero CdM) è convocato per predisporre il nuovo Dpcm dove dovrà essere applicato il vademecum per la prevenzione messo in atto dal Comitato Scientifico nazionale.

NUOVO DECRETO ANTI-CORONAVIRUS: STOP ABBRACCI E SPORT

I dati sono emersi ieri sera per la prima volta, quando si è iniziato a parlare di stop per 30 giorni di tutte le attività anche sportive che vedano «assembramento di persone» e dunque pericolo di contagio: in attesa di capire dunque se tutto lo sport sarà sospeso fino a data da destinarsi, Serie A ovviamente compresa, il “manuale” inserito nell’imminente Decreto del Governo vede alcune misure alquanto “drastiche”. Stop a baci, abbracci, incontri con tante persone, ma anche tenere distanza di almeno 1-2 metri l’uno dall’altro, evitare di uscire di casa se si è anziani e stop ovviamente a grandi eventi, meeting, congressi e convegni (dunque niente campagne elettorali, si attende a breve lo stop al Referendum del 29 marzo 2020). Come hanno riferito ieri le agenzie in merito al “consiglio” dato al Premier Conte, «Evitare per 30 giorni qualunque tipo di manifestazione che preveda assembramento di pubblico: dai meeting, ai concerti, alle manifestazioni sportive».

IL NODO ECONOMIA

In attesa di capire quali altre misure anti-Coronavirus saranno inserite – si parla di allargamento della zona rossa anche a Bergamo, aumento del 50% dei posti in terapia intensiva – è inevitabile che resti il nodo piuttosto ingente dell’economia: quali interventi il Governo ha in mente per sostenere turismo e imprese al collasso in questi giorni di epidemia sanitaria e mediatica? I 3,6 miliardi annunciati da Gualtieri per ora restano un’indicazione cui manca la struttura di un Decreto: Conte lo ha promesso nei prossimi giorni ma prima deve trovare la quadra con le forze di Governo e proprio stamattina sarà l’occasione per iniziare a fissare il nuovo e prossimo Decreto unicamente dedicato questa volta agli interventi economici e fiscali. «Sul tema economico – ha spiegato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari – ci sarà un terzo decreto, ci confronteremo su quello. Sul contenimento sanitario ovviamente siamo pronti a collaborare. Le misure economiche messe in campo finora sono emergenziali, ora serve un altro provvedimento». Come detto ieri da Salvini, o si interviene con almeno 20 miliardi altrimenti l’opposizione non lo voterà: la “trattativa” è cominciata.



