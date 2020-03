Coronavirus Olimpiadi Tokyo 2020/ Il comitato Usa: “Bisogna rinviare i Giochi”

Le Olimpiadi Tokyo 2020 in questo momento sono programmate per il prossimo agosto: l’emergenza Coronavirus ha fermato tutti gli eventi ma non ancora i Giochi Estivi anche perché, va detto, saremmo in un periodo attualmente fuori da quello di misure restrittive e isolamenti. Tradotto, ad agosto potremmo anche essere in un trend talmente calante da permettere il regolare svolgimento della manifestazione; questo aveva sostanzialmente lasciato intendere il Cio nella nota del suo presidente Thomas Bach, ma il problema è che ci sono tanti atleti e comitati che si stanno preparando da tempo a questa manifestazione, e non possono certo essere avvisati a ridosso delle Olimpiadi qualunque cosa venga decisa. Dunque, nella notte italiana il Comitato Olimpico degli Stati Uniti ha diramato un comunicato nel quale sostenendo ufficialmente la propria posizione, che è quella del rinvio.

CORONAVIRUS OLIMPIADI TOKYO 2020: LA NOTA DEGLI USA

Il Comitato Olimpico degli Stati Uniti ha ringraziato gli atleti a stelle e strisce per aver condiviso l’impegno contro il Coronavirus e ha promesso che tali atleti saranno sempre messi al primo posto. Per questo motivo, unito al fatto che molti (praticamente tutti) hanno dovuto sospendere gli allenamenti e così anche le gare, rendendo impossibile completare le qualificazioni, le Olimpiadi Tokyo 2020 vanno spostate: “E’ chiaro più che mai che il rinvio sia la possibilità più convincente” si legge nel comunicato degli Usa, che hanno anche invitato il Cio a prendere tutte le misure necessarie “per far sì che i Giochi possano esser disputati in sicurezza”. Il che significa appunto rinviarli a data da destinarsi: come abbiamo più volte ripetuto, l’accordo con il Giappone parla di 2020 come anno solare e dunque non ci sarebbero problemi in uno slittamento a novembre-dicembre.

A questo punto il Cio vacilla: il Comitato internazionale sperava forse di riuscire a confermare le Olimpiadi Tokyo 2020 ad agosto, ma è evidente che sono già tante le voci di chi vuole il rinvio. La situazione è sotto gli occhi di tutti: solo restando all’Italia, atleti come Sofia Goggia e Gregorio Paltrinieri hanno espresso la loro opinione circa la necessità di rinviare, e così sta succedendo un po’ in tutto il mondo. Si potrebbe anche aprire uno scenario nel quale, con la conferma del calendario originale, ci siano interi Paesi aperti al boicottaggio; siamo all’estremo e ad una situazione limite ma chissà che possa davvero essere questa la situazione. Staremo a vedere, ma attendiamo anche – come ha detto il Comitato Olimpico degli Stati uniti – una decisione ufficiale da parte del Cio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA