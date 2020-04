Coronavirus Olimpiadi Tokyo/ Mori lancia l’allarme: “Giochi a rischio anche nel 2021”

Pubblicità

Pur dopo aver deciso il rinvio di un anno delle Olimpiadi di Tokyo per l’esplodere della pandemia da coronavirus, ecco che ad ora non vi è ancora alcun certezza che i Giochi si faranno la prossima estate. Dopo l’avvertimento occorso già ai primi di aprile da parte di Toshiro Muro, amministratore delegato dei giochi nipponici, ecco che un nuovo allarme ci arriva da Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, che in un’intervista rilasciata al giornale giapponese Nikkan Sport ha affermato: “Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi saranno annullati”. L’annuncio è scioccante ma certo riflette bene l’incertezza che stiamo vivendo. La pandemia da coronavirus di fatto ci sta obbligando a parlare sempre con il condizionale degli eventi, anche sportivi, del prossimo futuro: l’emergenza sanitaria infatti ha scombinato tutte le carte e in questo momento dove ancora non si è scoperto una cura o un vaccino pare ancora impossibile fissare con certezza un “ritorno alla normalità” anche nel mondo dello sport. Ecco perché le parole di Mori, benché feriscano certo gli appassionati e gli atleti che hanno dovuto rinviare di un anno il sogno a cinque cerchi, pure non ci giungono completamente a sorpresa. A rincarare poi e a invitare a maggiore prudenza, in tal senso sono arrivare anche le parole di Yoshitake Yokokura, presidente dell’Associazione dei Medici del Giappone: “A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare l’Olimpiade nel 2021. Non sto dicendo che non dovrebbero tenersi, ma l’epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale”.

CORONAVIRUS OLIMPIADI TOKYIO: GIOCHI CANCELLATI SE…

Dunque ancora una volta il destino delle Olimpiadi di Tokyo pare quanto mai incerto. Quel che è certo, almeno stando alle dichiarazioni del presidente del comitato organizzativo dei giochi in Giappone, è che se non ci saranno le condizioni ideali e dunque la pandemia da coronavirus non sarà ancora sotto controllo, l’evento a cinque cerchi non verrà più rinviato, ma annullato direttamente. Un’opzione, che poi come già ci aveva raccontato tempo fa il presidente del CIO Bach, rappresenta anche lo scenario migliore, dal punto di vista economico, oltre che il più sensato. Ma oltre a pensare allo scenario peggiore, per questa tormentata edizione dei giochi pure si spera nel finale migliore. La speranza che le Olimpiadi di Tokyo possano essere disputate la prossima estate è comunque grande: se la pandemia sarà sotto controllo “”terremo le Olimpiadi in pace la prossima estate” le parole dello stesso Mori.



