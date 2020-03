Coronavirus, orgia con droga in un appartamento/ Interviene la polizia: 8 arrestati

C’è chi ha deciso di organizzare un’orgia in piena emergenza coronavirus, in barba alle misure restrittive per evitare i contagi. Il fatto, grave quanto curioso, è avvenuto fortunatamente non in Italia, bensì nella vicina Spagna. E’ successo infatti che mentre tutta la nazione iberica si richiudeva in casa con le strade di Madrid e delle principali città a dir poco spettrali, senza macchine, un gruppo di persone ha deciso di organizzare un’ammucchiata. L’episodio si è verificato di preciso in quel di Barcellona, in Catalogna, dove una trentina fra uomini e donne si sono ritrovati in un appartamento in centro. Cocaina ed ecstasy, come ricorda TgCom24.it, hanno fatto da contorno ad un appuntamento in cui l’atmosfera si è decisamente scaldata nel giro di poco tempo. A rompere le uova nel paniere, fortunatamente, ci hanno pensato le forze dell’ordine. Ricevendo una soffiata, infatti, le autorità sono intervenute nell’appartamento arrestando ben otto persone. Come scrive il quotidiano El Pais, ad avvertire la polizia sarebbe stato proprio uno degli invitati, probabilmente preoccupato dal fatto che in occasione del party non venissero appunto rispettate le varie misure per contenere il contagio. Sembra che uno dei partecipanti sia stato sottoposto ad un tampone per il coronavirus, risultato però negativo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA