Coronavirus, Ornella Vanoni in lacrime/ “Sono a rischio, rimango a casa. Non uscite!”

Sono tanti i volti noti dello spettacolo e della musica che in questi giorni stanno lanciando appelli agli italiani, invitandoli a rimanere nelle proprie abitazioni. A questi oggi si aggiunge anche Ornella Vanoni, che in lacrime, ha ammesso tutta la sua preoccupazione per ciò che stiamo vivendo. “Ho un’età in cui è giusto che non esca perché sono a rischio”, ha esordito la cantante, “Ma non lo faccio solo per me, lo faccio per rispetto a tutti gli altri, che possono essere contagiati. Non lo sono, perché sono a casa da due settimane.” Il pensiero della Vanoni va infatti a tutti coloro che stanno combattendo questa battaglia: “Penso a quei guerrieri che lavorano come soldati, perché siamo in guerra.” Dosì lancia l’appello agli italiani: “è bel tempo ma state a casa lo stesso. Non dovete andare in giro per la città. Devono uscire solo quelli che devono andare al supermercato, quelli che hanno degli obblighi per mantenere viva la città. Gli altri devono stare a casa.”

Ornella Vanoni disperata: “Non uscite di casa, vi scongiuro!”

Ornella Vanoni, nell’accorato messaggio pubblicato sui canali social, ammette di essere rimasta a Milano e non aver raggiunto i suoi cari. Ed è a questo punto che non trattiene le lacrime: “non posso vedere nessuno” dice, poi aggiunge “Dovete stare a casa altrimenti questo virus non finirà mai se facciamo gli spiritosi. Allora staremo a casa per un anno. Non dovete uscire, non dovete correre.” La cantante è disperata: “Mi viene da piangere. Vedo gente per strada, a Milano, a Roma, a Napoli, al sole. Ma siete matti? – e continua – Ma vi rendete conto cosa succede in questo paese se andiamo avanti così?” Così conclude con una consapevolezza: “Siamo rovinati. Dobbiamo essere severi con noi stessi, capaci di stare in casa.Ve ne prego, vi scongiuro! Grazie se lo fate.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA