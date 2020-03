Coronavirus, Osvaldo/ Video, l’ex Viola fa divertire i fan “Coi capelli di Frey…”

Pure in questi momenti così drammatici per l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus, Pablo Daniel Osvaldo non mette di stupire, regalandoci certo qualche minuto di risate, attraverso il suo profilo social di Instagram. L’ex centravanti della Fiorentina, ma pure vecchia conoscenza di Inter, Juventus e Roma, in questi giorni di quarantena forzata, si è riscoperto anche performer e musicista, regalando ai tifosi della Viola un momento davvero divertente. Chitarra alla mano l’ex giocatore, col dichiarato intento di tirare su di morale i suoi follower, ha intonato un motivetto ben caro al popolo della Fiorentina, mai dimenticato: “Coi capelli di Frey quanta f*** c’avrei”. Un coro ben noto tra gli appassionati con posto al Franchi, che ci fa subito ritornare con la memoria alla lunga e fortunosa esperienza in viola Sebastien Frey, idolo del popolo dei gigliati specialmente nella stagione 2006 della serie A, dove il francese risultò il portiere meno battuto del campionato.

OSVALDO SHOW SU INSTAGRAM: L’EX VIOLA SALUTA FREY

Un episodio ben simpatico in questo giorni così drammatici, che solo per pochi minuti ci ha regalato un sorriso, come pure a tutti i tifosi della Fiorentina, che ovviamente non hanno dimenticato l’ex attaccante argentino naturalizzato italiano. Questo senza dubbio l’obiettivo dello stesso Osvaldo, che nel suo post Instagram si è rivolto ai followers con queste parole: “Ciao ragazzi, come state? A casa, come me. Io sono in quarantena in Argentina ma vi penso sempre. Oggi mi sono messo a pensare ai tempi della Fiorentina e m’è venuta in mente una canzone che ascoltavo sempre allo stadio e vi volevo regalare la mia versione” e da qui pare il ben noto coro goliardico. Immediato il riscontro positivo dei suoi fan com dei tifosi viola e non è mancato neppure l’intervento del club dei gigliati. Presto infatti attraverso il canali social ufficiali, la Fiorentina ha commentato con tanti cuori viola il post dell’ex giocatore. In chiusura del messaggio Osvaldo si è prodigato nel salutare sia l’ex compagno Frey che tutto il popolo viola e per estensione anche all’Italia, mandando affetto e baci.

VIDEO OSVALDO SHOW, L’EX VIOLA INTONA IL CORO SU FREY

Visualizza questo post su Instagram @sebafrey @acffiorentina Un post condiviso da Dani Stone (@daniosvaldobv) in data: 23 Mar 2020 alle ore 11:35 PDT





