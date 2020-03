Coronavirus Parigi, rissa fuori dai supermercati/ Video: urla, insulti e spintoni

Anche la Francia è stata investita in pieno dall’emergenza coronavirus. I numeri relativi a contagiati e vittime stanno salendo, in linea con il resto d’Europa, e il presidente Macron è corso ai ripari chiudendo scuole, negozi e tutto ciò che non era basilare per la vita. La conseguenza, così come avvenuto in Italia soprattutto nel primo periodo dell’epidemia, quello di fine febbraio, è stata una corsa sfrenata ai supermercati per la paura di rimanere senza cibo. Di conseguenza, in molte zone della vicina nazione oltralpe, si sono verificate scene come quella che potete trovare nella foto qui sopra. Quello scatto fa riferimento ad un punto vendita di Saint-Denis, nella periferia di Parigi, dove in centinaia si sono ritrovati fuori dallo stesso supermercato, con una vera e propria ressa che si creata all’ingresso. Fra spintoni, urla e imprecazioni, alla fine tutti sono riusciti ad entrare nel negozio, facendo poi razzia di ogni bene di prima necessità.

CORONAVIRUS A PARIGI: RESSA AI SUPERMERCATI E FUGA DI MASSA

Nel giro di pochi minuti sono stati svuotati gli scaffali, a cominciare dallo scatolame, passando per l’acqua, la carta igienica, e tutto ciò che era di lunga conservazione. Nonostante gli appelli delle autorità di rimanere calmi e di non effettuare scorte, la popolazione ha agito d’istinto, riempiendosi le dispense fino a nuovo ordine. Scene di follia a Parigi anche presso la stazione dei treni. Come vi avevamo spiegato già pochi giorni fa, subito dopo l’annuncio di Macron di mettere il paese in lockdown, moltissimi francesi si sono recati presso la stazione di Montparnasse, per salire sul primo treno per fare ritorno dai propri cari o presso il paese d’origine. Anche in questo caso gli italiani avevano già preceduto i francesi, con la famosa fuga da Milano di due sabati fa, migliaia di persone che dalla Lombardia si sono spostate verso sud, ad apprendere la notizia che l’Italia era divenuta un’intera zona rossa. Clicca qui per il video della ressa fuori dal supermercato di Parigi.



