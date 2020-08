“Coronavirus pericoloso anche per chi ha 20 anni”/ “Colpisce molti organi e…”

L’aumento dei casi positivi registrato negli ultimi giorni ha fatto scattare un nuovo campanello dall’allarme sull’emergenza coronavirus, grande attenzione per anziani e persone affette da altre patologie, ma non solo. Il Covid-19 infatti può risultare pericoloso anche per i più giovani, per i 20enni della movida, a confermarlo è Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di ricerca in Statistica medica ed Epidemiologia dell’Università Campus Biomedico di Roma. Intervenuto ai microfoni di Repubblica, il professore ha invitato i ragazzi a divertirsi con criterio e buon senso, a partire dal rispetto delle tre regole fondamentali – mascherina, adeguato distanziamento, lavaggio frequente e accurato delle mani – senza dimenticare che «questo virus è molto contagioso, bastano 10-15 minuti di contatto con un infetto a una distanza che non sia di sicurezza o senza mascherina per infettarsi a propria volta».

Massimo Ciccozzi: “Coronavirus pericoloso anche per chi ha 20 anni”

Massimo Ciccozzi ha spiegato ai microfoni di Repubblica che deve fare il tampone chiunque sia stato a contatto con una persona risultata positiva, anche se asintomatica, ma anche chi sa di aver avuto comportamenti a rischio e presenta sintomi “strani”, come «perdita del senso dell’olfatto e del gusto, febbre anche più bassa di 38 gradi, un po’ di tosse». E anche per i giovani il coronavirus può risultare molto pericoloso, considerando che si tratta di un’infezione che può rilasciare strascichi per diverse settimane: «Per esempio una miastenia, ovvero un senso di intensa e costante stanchezza. Una infiammazione a livello cardiologico. Può durare a lungo anche l’assenza del senso di gusto e olfatto, che secondo uno studio irlandese è frequente soprattutto nei giovani. Parliamo di effetti transitori, ma comunque di disagi. E di disagi evitabili. Noi non sappiamo cosa questo virus lascia in eredità una volta passata l’infezione, anche se lo si incontra a 20 anni». Infine, l’appello di Ciccozzi ai ragazzi: «Dimostrate di essere maturi, se a 18 anni si può votare e decidere chi ci governerà e amministrerà, anche voi direttamente potete decidere il vostro futuro e quello di chi avete intorno»



