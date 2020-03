CORONAVIRUS PIACENZA, DECINE DI BARE ACCATASTATE/ Pompe funebri al collasso

Un’altra drammatica conseguenza dell’emergenza coronavirus in Italia. A Piacenza, una delle città più colpite dall’emergenza coronavirus, il forno crematorio locale non riesce più a far fronte all’arrivo di bare a causa dell’altissimo numero di decessi. Lo ha svelato il quotidiano locale Lo Libertà, alzando il sipario su una drammatica realtà. A Piacenza dall’inizio dell’emergenza coronavirus si sono fatti registrare 314 decessi ma il forno lavorando a pieno regime può occuparsi al massimo di 12-13 cremazioni al giorno, mentre i feretri che arrivano quotidianamente nella cittadina emiliana sono 20-25: il doppio di quanto possa essere sostenibile, come sottolineato dai responsabili della struttura; “Se non ci verranno concesse deroghe che abbiamo richiesto si rischia il collasso; inizialmente abbiamo dato una mano a Bergamo e Brescia, ricevendo salme anche da lì, ma non potremo più farlo: temo, però, che anche limitandoci ai soli piacentini la situazione non migliorerà“. Per questo è stato ufficialmente bloccato, almeno per il momento, l’arrivo di feretri da altre città finché la situazione non sarà tornata alla normalità. Le foto che mostrano le bare accatastare in quella che all’interno del crematorio viene chiamata la “sala del congedo” sono impressionanti.

LE BARE SARANNO CREMATE FUORI CITTÀ

Piacenza sconta la vicinanza col Lodigiano, la zona dove è partito il primo focolaio di covid-19 in Italia. Sarebbero più di 100 le bare accatastate nella sala del congedo del forno crematorio piacentino, che rischia dunque di impiegare molti giorni prima di permettere lo smaltimento e, conseguentemente, di consegnare le ceneri ai cari delle persone decedute. Una situazione che si sta ripetendo in maniera inquietante nelle molte città del nord dove non si è riusciti a far fronte al gran numero di decessi. In molti si sono lamentati del fatto di non aver mai potuto vedere i parenti deceduti, prima per l’isolamento a causa del virus e poi perché dirottati verso altre città, con le foto dei mezzi militari che portavano via le bare da Bergamo che ha fatto il giro del mondo. Ora Piacenza rischia la stessa situazione, il rischio che le cremazioni debbano essere dirottate verso altre città anche in questo caso, creando una catena davvero straziante per l’Italia, è a questo punto molto alto.



