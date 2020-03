Coronavirus, Pietro Delle Piane fidanzato Antonella Elia/ Video messaggio “Tieni duro”

Video messaggio nella casa del Grande Fratello Vip 2020 anche per Antonella Elia. Gli autori hanno permesso ai famigliari più stretti dei vari concorrenti del Gf Vip, di aggiornare gli stessi inquilini circa le loro condizioni di salute. Una mossa d’obbligo alla luce delle recenti quanto allarmanti notizie in merito al fatto che l’infezione da covid-19 non sembra volersi arrestare in Italia, ed anzi, sta proliferando sempre più.

Per la Elia il videomessaggio è firmato dal suo compagno, Pietro Delle Piane, che si è rivolto così alla bionda fidanzata: “Io sto tutto bene, va tutto bene, mi raccomando, tieni duro. Non vedo l’ora del viaggio che ci faremo, mare e acqua, io e te”. Pietro abbiamo imparato a conoscerlo nelle ultime settimane, proprio in concomitanza con l’inizio del programma condotto da Alfonso Signorini. Più volte il fidanzato dell’Elia, che nella vita fa l’attore, è stato ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso, sottoponendosi anche alla macchina della verità. Aveva infatti destato qualche sospetto la sua paparazzata con Fiore Argento, sorella di Asia nonché ex compagna proprio di Pietro. Questi aveva cercato di fare chiarezza ma la macchina della verità l’aveva bocciato e lui era andato su tutte le furie. Successivamente Pietro aveva avuto modo di chiarirsi e le acque sembrerebbero ora decisamente meno agitate. Clicca qui per il videomessaggio di Pietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA