“Coronavirus portato in Cina da militari Usa”/ Teoria choc del portavoce di Pechino

Coronavirus in Cina grazie ai militari Usa: l’affermazione di un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino getta benzina sul fuoco sul già teso rapporto con Washington. Secondo il funzionario cinese, come riportano i colleghi del New York Times, le forze armate statunitensi avrebbe potuto portare il coronavirus nella città cinese di Wuhan, la più colpita dallo scoppio del Covid-19. Le autorità di Pechino non hanno visto di buon occhio le accuse dei funzionario americani, che hanno evidenziato grande lentezza nei tempi di risposta al virus: in particolare, il coronavirus sarebbe stato rilevato alla fine del 2019 ma il Governo non è stato abbastanza trasparente sulla portata dell’emergenza. Ricordiamo che mercoledì Robert O’Brien, consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa, ha dichiarato che la scarsa velocità di reazione della Cina di fronte all’emergenza «è costata probabilmente due mesi al mondo, visto che avrebbe potuto prepararsi allo scoppio dell’epidemia».

“CORONAVIRUS PORTATO IN CINA DA MILITARI USA”

Come dicevamo, il clima tra Cina e Usa è tutt’altro che sereno: il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha affermato che gli Stati Uniti hanno peccato di trasparenza. «Quando è arrivato il paziente zero negli Stati Uniti? Quante persone sono state infettate? Quali sono i nomi degli ospedali? Potrebbe essere l’esercito americano che ha portato l’epidemia a Wuhan. Siate trasparente! Rendete pubblici i vostri dati! Gli Stati Uniti ci devono una spiegazione!», le parole del funzionario di Pechino. Ricordiamo che già un altro portavoce, Zhao Geng Shuang, aveva criticato i funzionari americani per alcuni «commenti immorale e irresponsabili», evidenziando poco dopo: «Vogliamo che alcuni funzionari Usa concentrino le energie sulla risposta al coronavirus e sulla promozione della cooperazione tra Paesi, non sul dare la colpa alla Cina».

