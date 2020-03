Coronavirus Premier League/ Crystal Palace campione? La “pazza” idea del patron

Crystal Palace campione d’Inghilterra? Secondo Steve Parish, il suo patron, l’emergenza Coronavirus dovrebbe spingere la squadra del Sud di Londra sul tetto della Premier League. Ovviamente non è che una battuta, ma se non altro in questi tempi di quarantene e isolamenti, con lo sport fermo da una settimana e tanta incertezza su quando si potrà riprendere a giocare, anche questo serve ad alleviare stress e paure, distendendo il clima. In Inghilterra la realtà è che si sta studiando un sistema per terminare il campionato, e si è parlato della possibilità di giocare in campo neutro nelle Midlands con diretta tv garantita per tutte le partite; tuttavia, oltre la Manica così come negli altri Paesi europei c’è anche il rischio che la diffusione del Covid-19 non si fermi in tempi brevi, rendendo impossibile tornare in campo. Da qui, la possibilità che i campionati vengano congelati o sospesi in via definitiva: a quel punto ogni singola federazione dovrebbe stabilire se assegnare il titolo o meno, e su che base farlo. In Francia, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha proposto di fare una media punti delle ultime stagioni; ancora più “pazza” l’idea di Steve Parish.

CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE, CRYSTAL PALACE CAMPIONE?

Ecco dunque l’idea di Steve Parish in emergenza Coronavirus: il patron del Crystal Palace ha scritto su Twitter che il titolo di Premier League dovrebbe essere assegnato secondo la classifica delle ultime tre giornate. Il motivo è abbastanza ovvio: in questo periodo le Eagles hanno sempre vinto (e sempre per 1-0) regolando Newcastle, Brighton e Watford. I rossoblu hanno sfruttato a dovere il calendario, e in questa graduatoria del tutto speciale sono davanti a Chelsea, Manchester United e Wolverhampton che hanno ottenuto 7 punti. Il Liverpool, dominatore del campionato, sarebbe sesto (ha perso contro il Watford, non riuscendo a mantenere la sua imbattibilità) mentre addirittura il Manchester City si troverebbe al quattordicesimo posto, ma solo per aver giocato una partita in meno. La proposta di Parish, come detto, non è che uno scherzo; nella realtà dei fatti il Crystal Palace aveva ottenuto 4 pareggi e 3 sconfitte nelle sette giornate precedenti, e in classifica occupa l’undicesima posizione potendo eventualmente correre per l’Europa League (è a -4 da Wolverhamtpon e Sheffield United). L’allenatore è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Roy Hodgson, già Commissario Tecnico della nazionale inglese, si è seduto sulle panchine di Inter e Udinese anche se ormai sono passati tanti anni.



