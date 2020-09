Coronavirus, primo caso scuola Roma / Studente positivo, 60 in isolamento preventivo

Si registra il primo caso di coronavirus nelle scuole italiane. E’ accaduto a Roma, dove uno studente iscritto all’ultimo anno della Marymount International School è risultato positivo al Covid-19. Sarebbero una sessantina, tra compagni di classe e docenti entrati in contatto col ragazzo, le persone in isolamento preventivo. La priorità è monitorare eventuali sintomi, senza interferire col percorso di studi degli studenti che potranno seguire le lezioni online. Il campanello d’allarme è stato suonato dalla direttrice della scuola, che ha prontamente informato i genitori dei ragazzi. La Asl ha comunicato che attenderà una settimana prima di procedere con il tampone agli studenti, così da verificare l’eventuale comparsa di sintomi. La scuola si chiama Marymount International School ed è una struttura paritaria cattolica, situata nella zona nord della Capitale. Si tratta dunque di una scuola privata, pertanto le lezioni sono cominciate con un calendario diverso rispetto agli altri istituti scolastici.

Coronavirus, primo caso a scuola a Roma: una mamma difende l’istituto

La Asl Roma 1, come detto, ha messo in isolamento domiciliare sessanta persone. Un fatto che non ha scosso particolarmente i genitori dei ragazzi, che hanno lodato le norme di sicurezza attuate dalla scuola. “Non mi posso proprio lamentare – le parole di una mamma, riportate da Repubblica – i percorsi sono tutti distinti e la scuola viene sanificata in continuazione. E’ tutto così ben organizzato che i diversi gruppi non si incontrano mai tra di loro e questo ha permesso di isolare subito quella classe e permettere alle altre di andare a scuola normalmente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA