Coronavirus Puglia: un positivo/ Tornato in aereo da Codogno: famiglia in quarantena

Coronavirus in Puglia, più precisamente a Taranto. Il caso positivo è un ragazzo di 33 anni di Torricella, rientrato pochi giorni fa da Codogno. Il giovane è tornato lunedì sera in aereo, con un volo da Malpensa a Brindisi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Mezzogiorno, era ritornato a casa dopo essere andato a trovare alcuni parenti. Ad accoglierlo in aeroporto è stato il fratello, che lo ha accompagnato a casa, dove il 33enne sarebbe entrato in contatto solo con la moglie. Ma il giorno dopo ha cominciato ad accusare i primi sintomi riconducibili al Coronavirus, tanto da spingere le autorità sanitarie al trasferimento all’ospedale Moscati, nel reparto Malattie Infettive, tramite un’ambulanza con la massima cautela. Dopo una serie di test è arrivata la conferma definitiva relative alle analisi eseguite dal Policlinico di Bari. I medici con tutti i DPI dell’ospedale di Taranto, oltre al paziente, sono in isolamento in una stanza a pressione negativa. Invece il pronto soccorso del Moscati è stato chiuso al pubblico.

CORONAVIRUS PUGLIA: UN POSITIVO, FAMIGLIA IN QUARANTENA

Il primo a riconoscere telefonicamente i sintomi del Coronavirus nel 33enne di Torricella è il dottor Peppo Turco che, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, è asintomatico e ha superato il picco febbrile. Ora sarebbe in condizioni stabili, ma per ulteriore precauzione la sua famiglia è stata messa in quarantena. Il giovane, secondo quanto raccontato dal medico, avrebbe subito allertato il sindaco di Torricella al suo rientro e il medico, il quale gli ha consigliato di restare in quarantena volontaria. Ci sono invece dubbi su chi gli abbia dato il via libera per lasciare la zona rossa. L’annuncio del primo caso di Coronavirus in Puglia è stato dato dal Presidente della Regione Michele Emiliano su Facebook. Invece l’Asl di Taranto ha comunicato che l’uomo risultato positivo al test del Coronavirus ha seguito il percorso previsto dal protocollo: «Il trasporto è avvenuto in sicurezza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale già nelle disponibilità del 118 e delle quattro associazioni convenzionate ad hoc per l’eventuale trasporto di pazienti casi sospetti da COVID-19».

