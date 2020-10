Coronavirus può restare 9 ore sulla pelle/ “Lavatevi le mani per ridurre contagi”

Il coronavirus può sopravvivere sulla pelle umana più a lungo di quanto si possa pensare, anche più di quanto riescano a fare i virus influenzali. È emerso da un nuovo studio realizzato da ricercatori giapponesi, secondo cui Sars-CoV-2 è rimasto vitale su campioni di pelle umana per circa nove ore. Invece un ceppo del virus dell’influenza A è riuscito a sopravvivere per circa due ore sulla pelle umana. In entrambi i casi è stato possibile inattivarli rapidamente con il disinfettante per le mani, da qui la conferma che lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o col disinfettante è fondamentale per evitare il contagio. E infatti a tal proposito affermano: “Un’adeguata igiene delle mani porta alla rapida inattivazione virale di Sars-CoV-2 e può ridurre l’alto rischio di infezioni da contatto”. Gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases, hanno quindi la conferma che rispetto all’influenza il coronavirus può trasmettersi più facilmente con il contatto visto che “resta in modo più stabile sulla pelle umana”. All’inizio della pandemia ci si è concentrati sulla permanenza sulle superfici, anche perché esaminare la permanenza sulla pelle umana è più complicato.

CORONAVIRUS PUÒ SOPRAVVIVERE 9 ORE SULLA PELLE

Non si può infatti spruzzare virus potenzialmente letale sulle mani delle persone per condurre uno studio. Per questo i ricercatori dell’Università di Medicina della Prefettura di Kyoto, in Giappone, hanno creato un modello di pelle usando campioni di pelle umana ottenuti da autopsie. I campioni, come riportato dal Corriere della Sera, sono stati raccolti il giorno successivo alla morte, in quanto la pelle umana anche 24 ore dopo la morte può essere usata per innesti cutanei, in quanto mantiene gran parte delle sue funzioni. Usando questo modello, hanno scoperto quindi che Sars-CoV-2 può sopravvivere su campioni di pelle umana fino a 9,04 ore rispetto alle 1,82 del virus dell’influenza A. Se il coronavirus è mescolato al muco, può sopravvivere anche più a lungo. Pensiamo a casi di tosse e starnuti. Ebbene, può durare fino a 11 ore. Entrambi i virus sono stati inattivati 15 secondi dopo l’uso di disinfettante per le mani con alcol all’80%. Resta però il dubbio sulla dose infettiva, cioè sulla quantità di particelle virali necessaria per trasmettere l’infezione. Questo aspetto verrà approfondito in un nuovo studio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA