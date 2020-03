CORONAVIRUS, QUANTO SOPRAVVIVE SULLE SUPERFICI?/ Vestiti, asfalto, scarpe e il resto

Quanto resiste sulle superfici il coronavirus? E’ una domanda che si stanno facendo tutti gli italiani in questi giorni: gli appelli alla prudenza, al restare a casa e all’isolamento sociale si moltiplicano, ma ci sono comunque esigenze indifferibili, dal fare la spesa all’andare a prendere medicinali in farmacia. Senza dimenticare chi non può affidarsi allo smart working e deve raggiungere comunque il posto di lavoro. Per tutti c’è il dubbio su quali superfici il covid-19 può annidarsi, con vestiti, asfalto (e conseguentemente scarpe), acciaio e plastica, insomma tutto ciò con cui si può venire a contatto nella vita quotidiana. Normali materiali che si sono trasformati, nella guerra la coronavirus, in qualcosa di insidioso. Secondo gli studi condotti in questi giorni, ci sono superfici sulle quali covid-19 riesce a resistere solo per poche ore, come il rame, ed altre come la plastica in cui la presenza del virus può prolungarsi più a lungo, come la plastica o l’asfalto. Il coronavirus può resistere su queste superfici fino a qualche giorno, tuttavia sembra che i pericoli siano meno importanti di quanto si potesse immaginare.

CARICA VIRALE MOLTO BASSA

Gli esperti sono infatti concordi nel valutare poco pericolosa la carica virale del covid-19 rimasto diverse ore sulle superfici. Questo perché esposto all’aria o altri elementi come la sporcizia stessa dell’asfalto, il coronavirus perde la sua carica e non riesce dunque a trasmettersi. Le superfici più pericolose sono invece quelle dove può avvenire un contatto diretto tra il virus e una persona potenzialmente da infettare. Ad esempio le maniglie della metropolitana oppure la pulsantiera di un ascensore: una persona infetta con la tosse o uno starnuto, anche coprendosi con le mani e poi toccando le superfici, può depositare il virus che poi può trasmettersi dopo pochi minuti a una persona non infetta che va a toccare quella stessa superficie. Questo è l’aspetto al quale fare maggiore attenzione e che deve dunque far mantenere il più possibile l’isolamento sociale per limitare il contagio. In questo senso anche la pulizia delle superfici delle strade che molto comuni stanno effettuando si rivela molto poco efficace per covid-19: la via del contagio principale rimane quella respiratoria e non da superfici contaminate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA