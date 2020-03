Coronavirus, Ramirez: “Poca onestà in Serie A”/ “Alcune squadre nascondono i contagi”

Gaston Ramirez è tornato a parlare del Coronavirus, attraverso le colonne de Il Secolo XIX, e lo ha fatto utilizzando toni abbastanza duri. Il trequartista uruguaiano ha sostenuto come la Sampdoria, all’interno della cui rosa si sono verificati cinque casi di positività al Covid-19 (il primo era stato Manolo Gabbiadini) non abbia tenuto nascoste le informazioni, “tante squadre sì e non lo capisco”. Per Ramirez si tratta di una mancanza di rispetto verso chi è stato invece trasparente, e che soprattutto ha permesso a chi era entrato a contatto con i positivi di prendere le dovute precauzioni. Rivelare di avere il Coronavirus “non è una macchia sulla fedina penale, è una questione di salute ed etica”. Necessario quindi isolare i contagiati: “Qualcuno pensa seriamente che in Serie A solo la Sampdoria abbia avuto contagiati”, anche se in realtà sappiamo che altre società (per esempio Atalanta e Juventus) non hanno mancato di informare circa la situazione Covid-19 in squadra.

Il trequartista uruguaiano, che in Serie A ha indossato anche la maglia della Sampdoria, ha poi parlato della sua situazione personale affermando come lui e la famiglia stiano bene, e che adesso il contributo che possono dare all’emergenza Coronavirus sia innanzitutto quello di stare in casa. “Queste giornate sono dure, le notizie che arrivano costantemente sono come delle stilettate” ha confessato Ramirez, che ha confessato la profonda tristezza per tutti i morti e i loro cari. Riguardo la Sampdoria, il calciatore ha comunque parlato di una serenità e tranquillità di fondo: “I nostri compagni ci hanno sempre tenuto al corrente delle loro condizioni, sapevamo che stavano bene”. Poi, ha anche risposto alla domanda circa un eventuale ritorno in Uruguay dicendo che l’ipotesi più probabile è quella di rimanere a Genova, anche per questioni pratiche.

CORONAVIRUS: RAMIREZ RESTA A GENOVA

Nel motivare la sua scelta, Gaston Ramirez ha fatto l’esempio di due connazionali: Diego Godin è rientrato in Uruguay ma, come ha detto il giocatore della Sampdoria, per lui era più facile viaggiare essendo solo, a differenza di Matias Vecino che, avendo figli, è rimasto a Milano. “Non riesco a togliermi dalla testa la gente che soffre” ha confessato, per poi ribadire come lui e i suoi compagni in blucerchiato abbiano dato una mano all’ospedale San Martino di Genova. “Chi può, e per quanto può, alimenti la raccolta perché l’emergenza non è finita”.



