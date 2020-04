CORONAVIRUS REGNO UNITO/ Torna di moda “immunità di gregge”: domani parla la Regina

Con 684 nuovi morti in un solo giorno che portano il Regno Unito a quota 3605 decessi dall’inizio dell’epidemia, torna a fare capolino l’idea di affrontare il coronavirus mediante la rapida ricerca dell’immunità di gregge. L’approccio iniziale che tante critiche era costato soprattutto in Europa a Boris Johnson torna d’attualità dopo le parole rilasciate al Times dal professor Graham Medley, membro del principale ente scientifico che sta guidando la risposta del governo al coronavirus, secondo cui il lockdown ha messo la Gran Bretagna “all’angolo” senza un’evidente via d’uscita. L’esperto ha avvertito che le misure di contenimento attualmente in vigore non metteranno il Regno Unito al riparo dal contagio in maniera definitiva ma che ne eviteranno esclusivamente una rapida diffusione. L’unica certezza, ha spiegato Graham, è che alla fine del lockdown l’economia sarà in ginocchio.

CORONAVIRUS REGNO UNITO, DOMANI IL DISCORSO DELLA REGINA ELISABETTA

Il professor Graham ha aggiunto che l’aumento della disoccupazione, la violenza domestica e le crescenti questioni di salute mentale potrebbero rappresentarsi come problemi molto diffusi se il Paese continuerà a restare in questo stato di paralisi. Per questo motivo l’esperto ha definito una “grande decisione” quella del primo ministro, Boris Johnson, di rivedere il blocco il 13 aprile. Secondo il Daily Mail, però, allo stato non sembra che da Downing Street siano intenzionati ad invertire nuovamente il senso di marcia allentando le attuali restrizioni. Johnson intanto ha scritto a tutti i leader dell’opposizione per invitarli al numero 10 la prossima settimana per lavorare insieme per combattere il coronavirus. Johnson ha scritto: “Il coronavirus è la più grande minaccia che questo paese ha dovuto affrontare da decenni – e non siamo soli. In tutto il mondo stiamo assistendo all’impatto devastante di questo assassino invisibile. Stiamo lavorando a un piano d’azione guidato scientificamente e passo dopo passo, adottando le misure giuste al momento giusto. Sappiamo che questa non sarà una breve battaglia: battere il coronavirus richiederà mesi, non settimane. Ma il governo sta mantenendo tutte le attuali restrizioni, e ogni ulteriore azione che potrebbe essere richiesta, sotto costante controllo e queste misure saranno allentate se e quando le prove dimostreranno che siamo in grado di farlo. Le parole di Johnson arrivano in concomitanza con l’annuncio che la Regina Elisabetta parlerà domenica in un raro discorso alla nazione per aumentare il morale del popolo britannico.



