Coronavirus, Reina/ Il portiere: “Per 25 minuti è mancato l’ossigeno, ho avuto paura”

Torna a parlare della sua drammatica esperienza con il Coronavirus Pepe Reina, il portiere del Milan ora in prestito all’Aston Villa, che giorni fa è ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. Il numero 1 del club inglese sta infatti meglio e pian piano sta recuperando forze e salute, e ha approfittato dell’intervista al Corriere dello sport per raccontare le proprie sensazioni riguardo a queste giornate così complicate e dai risvolti drammatici. Lo spagnolo infatti ha raccontato tutto della sua malattia, dai primi sintomi fino all’isolamento in casa propria, senza nascondere anche i momenti più drammatici di questa esperienza, che per fortuna si sta mettendo finalmente alle spalle. Con toni forti infatti il portiere ha dichiarato: “Per fortuna il fisico ha reagito bene ma fin dai primi sintomi non ci sono stati dubbi che avessi contratto il Covid-19. Febbre, tosse secca, un costante mal di testa e senso di spossatezza”. Ma non solo: “Il momento in cui ho avuto paura è stato quando per 25 minuti mi è mancato l’ossigeno, come se la gola si fosse ristretta e l’aria non riuscisse più a passare. Ora sto meglio, ma la prima settimana l’ho passata chiuso in una stanza”.

CORONAVIRUS REINA: “HO PASSATO MOMENTI NON SEMPLICI MA..”

Sicuramente un’esperienza che non sarà facile da dimenticare per Pepe Reina, che pure, a inizio del mese di marzo, era stato tra i primi nella Premier League ad alzare un grido di allarme, avvertendo della pericolosità del coronavirus. Per fortuna però, come ha segnalato più volte lo stesso numero 1 dell’Aston Villa, ora i giorni più drammatici e paurosi paiono essere passati. In tal senso Reina si è poi soffermato anche sulla sua situazione familiare: “In casa con me ci sono mia moglie, i nostri 5 figli e i miei due suoceri. Da loro faccio ancora attenzione a tenermi a distanza, perché non sono più giovanissimi. La compagnia non mi manca e la solitudine non ha accesso in casa”. Pure l’estremo difensore ha aggiunto in chiusura: “Ho passato alcuni momenti non semplici, ma alla fine è stata come una forte influenza”.



