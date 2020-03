“Coronavirus resta su asfalto e scarpe”/ Bufala WhatsApp, ma CSS rilancia l’allarme

L’emergenza coronavirus tra le tante difficoltà messe a nudo del “sistema Italia” ha rilevato anche una particolare e pertinace capacità dell’umana fantasia nel voler gettare il panico inutilmente tramite bufale e fake news di ogni tipo che da settimane affollano gli smartphone di tutti: ve ne segnaliamo un’altra che ha preso piede negli ultimi giorni e che di fatto annuncia tramite un vocale su WhatsApp la possibilità concreta che il coronavirus rimanga su abiti e scarpe per molto tempo dopo essere stati a contatto con l’asfalto cittadino. Questo significa, secondo l’allarme gettato dal vocale divenuto ormai virale, che semplicemente stando in strada si può rischiare di portarsi a casa il virus: ebbene, si tratta di una sonora fake news anche questa volta, come già capitato troppo spesso in questa piena emergenza coronavirus. «Sembra che il virus riesca a rimanere vivo per 9 giorni sull’asfalto. Questo è il motivo per cui vedevamo tutte quelle immagini in cui i cinesi facevano la disinfestazione nelle strade. Ed è il motivo per cui stanno iniziando a fare la disinfestazione qua. A Milano almeno. Quindi, siccome ci hanno chiesto di diffonderlo, non lo faranno via televisione per non gettare il panico. Però ci hanno detto di diffonderlo tra le persone che conosciamo per mantenere questa buona regola», si sente nell’audio su WhatsApp divenuto ormai virale. Nulla di più falso? Sì e no, e ora lo capiamo.

CORONAVIRUS SU STRADE E SCARPE? LA RISPOSTA DELL’ESPERTO

La notizia è falsa e l’audio è volutamente stato prodotto per generare panico nei cittadini, ma esiste un “ma”: «I dati – ha spiegato ieri in conferenza stampa il Presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – mostrano come il virus può sopravvivere da qualche ora a qualche giorno laddove su queste superfici rimangano completamente protetti o non vengano esposti a pulizia a opere di disinfezione o a fenomeni naturali come sole e pioggia. Ma sappiamo anche che è molto sensibile ai disinfettanti a base di cloro e alcol e che si trasmette attraverso droplet o contatto attraverso mano». La spiegazione non ha “convinto” tutti però, dato che in giornata ancora audio e notizie del genere sulla trasmissione da coronavirus tramite asfalto sono circolate ancora “a valanga”: ci ha pensato allora oggi nella sede della Protezione Civile il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli a fare un po’ di ordine: a margine del bollettino con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia, l’esperto ha risposto nel merito al quesito postogli da un giornalista «Un virus per vivere e replicarsi ha bisogno di cellule, da solo non ce la fa. Questo è il motivo per cui è fondamentale porre la massima attenzione rispetto al contagio interumano». Secondo Locatelli però questo non significa che allora non vi siano rischi al 100% per quanto concerne asfalto e ambienti fuori-casa: «È possibile che le goccioline cadano su alcune superfici dei nostri ambienti familiari o lavorativi che per un po’ di tempo possano avere al loro interno cellule che albergano il virus. Ed è questa la ragione per cui fin da subito abbiamo raccomandato di lavarsi le mani di frequente con soluzioni detergenti adeguate, per rimuovere ogni possibile sorgente di infezione». Bisogna dunque tenere scarpe e abiti fuori casa per evitare di portarsi dentro il coronavirus? Non esattamente, per Locatelli «questo tipo di contagio è però marginale rispetto a quello interumano – conclude il presidente del CSS – ed è su quello che va condotta la grande campagna di sensibilizzazione. Prevenire è fondamentale, ma da qui ad adottare soluzioni estreme come non introdurre in casa abiti o scarpe ce ne corre».



