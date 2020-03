Coronavirus, restrizioni fino al 31 luglio?/ Ipotesi agosto per fine quarantena

Coronavirus, possibili restrizioni fino al 31 luglio del 2020: questo quanto emerge dalla bozza del dl che verrà esaminata nel Consiglio dei Ministri in programma oggi. Si va dunque verso la proroga misure contenimento fino alla fine di luglio, un periodo di restrizione che durerà per oltre quattro mesi. Ecco il passaggio interessato riportato dai colleghi de Il Tempo: «Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus». Ricordiamo che si tratta solo di una bozza e che il testo potrebbe subire delle modifiche, ma questo è al momento lo scenario prediletto.

CORONAVIRUS, RESTRIZIONI FINO AL 31 LUGLIO 2020?

La proroga delle restrizioni era nell’aria da diversi giorni e dal Consiglio dei Ministri di oggi sono attesi aggiornamenti degni di nota. Dopo aver adottato misure ancora più rigide, come chiesto dai governatori del Nord, il Governo si appresta a prolungare le misure di contenimento ma non solo: come vi abbiamo raccontato, l’esercutivo è pronto a inasprire le sanzioni per chi violi le limitazioni agli spostamenti o le altre disposizioni del Dpcm 22 marzo. Per il momento nessuna forza politica ha commentato le indiscrezioni giornalistiche e la bozza del decreto circolata nelle ultime ore, ma sui social network sta montando il malcontento e c’è anche chi accusa nuovamente il Governo per aver “concesso” una bozza del dl prima del tempo. Dura la posizione di Diego Fusaro: «Ultima notizia. Potrebbero essere prorogabili fino al 31 luglio le misure per il contenimento del Coronavirus. Libertà e Costituzione sospese fino a data da definirsi. Lo fanno per il vostro bene, non dubitatene».



