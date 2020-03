Coronavirus, rinviata la 24 Ore Le Mans/ La classica Wec slitta al 19-20 settembre

L’emergenza Coronavirus in queste ultime settimane ha naturalmente fatto saltare parecchi eventi sportivi, dagli Europei 2020 fino al Giro d’Italia: mentre si discute sul rinvio anche dei Giochi olimpici dii Tokyo, ecco che a saltare è anche un’altro evento significativo per i motori. E’ stata infatti ufficialmente rinviata anche la 24 Ore di Le Mans: la classica del campionato WEC dunque non verrà più disputata a giugno, ma slitterà di qualche mese. La notizia, pur non delle migliori, però non ha colto completamente alla sprovvista gli appassionati, visto il caos generale, benché le date originari del 13-14 giugno fossero, a dir il vero abbastanza lontane. Pure però la decisione è stata inevitabile, come leggiamo nella nota ufficiale del rinvio della 24 Ore di Le Mans:”come conseguenza dell’evoluzione della situazione sanitaria legata al Coronavirus e alle limitazioni che ne derivano in Francia e nel mondo, l’Automobile Club de l’Ouest, organizzatore della 24 Ore di Le Mans, in accordo con i vertici del campionato Wec e della FIA, ha deciso di posticipare la 88ª edizione della 24 Ore”. Per fortuna però si è già decisa la data del recupero: si correrà a La Sarthe il prossimo 19-20 settembre.

RINVIATA LA 24 ORE DI LE MANS: LE ALTRE GARE SALTATE

Come detto prima, del rinvio della 24 Ore di Le Mans non ci siamo sorpresi troppo e non solo per gli ultimi sviluppi della pandemia da Covid-19. Dopo tutto, come ben sappiamo, la classica sul tracciato di Le Sarthe è anche tappa finale del campionato WEC e visto che parecchi appuntamenti antecedenti sono stati per forza di cose spostati, anche il gran finale non poteva venir risparmiato. Anzi per la precisione sarebbe dovute disputarsi prima due gare della gara in terra francese e dunque la 1000Miglia di Sebring (prevista originariamente per questo weekend) e la 6 Ore di Spa, del 25 aprile: segnaliamo che la prima gara è stata cancellata, mentre la seconda è stata rinviata a data a decidere.



