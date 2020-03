Coronavirus, rinviata la Copa America/ Ufficiale, si giocherà a giugno-luglio 2021

Nelle ore in cui la Uefa ha preso la difficile ma necessaria decisione di rinviare al 2021 gli Europei di calcio, ecco che una mossa ben simile arriva in questi minuti alla CONMEBOL, che ha comunicato in via ufficiale il rinvio della Copa America. L’emergenza Coronavirus che pure sta prendendo anche piede del Sudamerica costringe dunque anche la federazione a fare degli importanti aggiustamenti del calendario. Ecco perchè la decisione di spostare al 2021 la Copa America, e per la precisione dal 11 giugno al 11 luglio del 2021: l’edizione numero 47 della Copa America avrà comunque luogo tra Argentina e Colombia.

RINVIO COPA AMERICA: NECESSARIO L’ALLINEAMENTO DELLA UEFA

Pur dopo l’ufficialità del rinvio al 2021 della Copa America, non possiamo dire di essere troppo sorpresi dalla mossa della CONMEBOL e non solo per l’allargarsi e l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus. E’ infatti nota la volontà delle due federazioni (UEFA e CONMEBOL) di allinearsi nel calendario, per non privarsi dei propri giocatori in due momenti differenti della stagione. Già infatti nel 2019 la CONMEBOL si era mossa per una nuova formula del torneo, che sarebbe andato in scena ancora si ogni 4 anni, ma in concomitanza con le manifestazioni europee. Proprio la 47^ edizione del 2020 sarebbe stata un’edizione pilota, dove sarebbero stati due i paesi ospitanti. Secondo il portale argentino Varskysport, le due federazioni avrebbero in tal senso inviato un documento ufficiale alla Fifa, agendo in simbiosi.

Devido à evolução mundial do Coronavírus e com o objetivo de proteger a saúde do futebol sul-americano, a CONMEBOL adia a celebração da 47 edição da Copa América de 11 de junho a 11 de julho de 2021. 📌 https://t.co/Lf6yJaGpgX pic.twitter.com/lSo6uyWLwn — Copa América (@CopaAmerica) March 17, 2020





