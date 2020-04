Coronavirus, rinviato Gp Berlino/ Formula E: stop prolungato fino a luglio

Pubblicità

Si fa sempre più complicato il rientro in pista anche per il Campionato della Formula E: il perdurare dell’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus infatti sta mettendo sempre più a rischio lo stesso mondiale 2020 della formula elettrica, che tra cancellazioni e rinvii (sono 4 le gare spostate a data da destinarsi) rischia davvero di concludersi dopo appena 4 gare disputate. E’ di ieri sera infatti al notizia del necessario rinvio anche del Gran Premio di Berlino per la Formula E, prova che nel calendario ufficiale era stata inserita per il prossimo 21 giugno: e pure prima data utile per il rientro in strada, dopo lo stop di due mesi deciso dalla federazione già diverse settimane fa, ai primi segnali dell’espansione della pandemia da coronavirus. Con il rinvio dell’E prix tedesco dunque viene di nuovo spostata per luglio la data per il rientro in pista per la formula elettrica, ma pure sono forti i dubbi che aleggiano sulla possibilità di chiudere regolarmente il mondiale in estate.

Pubblicità

CORONAVIRUS, RINVIATO IL GP DI BERLINO: SI RIPARTE A LUGLIO?

Come possiamo leggere nella nota diffusa dalla federazione, in cui si annuncia il rinvio del Gp di Berlino, la federazione ha comunicato che per il rientro in pista, quello di luglio potrebbe essere un mese da “bandiera gialla”: ovvero un momento in cui vi sarà “l’opportunità di ospitare eventi o di riprogrammare le gare rimaste in sospeso” , ma solo qualora la “situazione del coronavirus si stabilizzasse”. Pure nella nota si legge che obbiettivo prioritario delle alte sfere del campionato elettrico è quello di tornare in pista, ma solo se ve ne saranno le condizioni di sicurezza. Inoltre la federazione ha comunicato di stare valutando tutte le soluzioni possibili per chiudere la stagione e dunque sul tavolo di discussione vi sono pure le ipotesi di “gare a porte chiuse, utilizzando strutture su tracciati permanenti, disputando due gare sulla stessa pista ed estendendo la stagione oltre la sua data originale di fine”. Nonostante il grande lavoro, pure permane un sentimento di pessimismo per il rientro in pista della formula elettrica: solo quando sarà possibile fissare una data certa per la ripresa in sicurezza, allora si potrà organizzare il resto della stagione 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA