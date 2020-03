Coronavirus, rinviato il Gp di Baku?/ Formula 1, anche la prova in Canada è a rischio

Si attende solo l’ufficialità, ma stando alle ultime voci del paddock e non solo, ecco che pure il Gran Premio di Baku 2020 per la Formula 1 verrà rinviato. La prova, inserita nel calendario del mondiale 2020 della F1 nella capitale dell’Azerbaigian per il prossimo 7 giugno, avrebbe dovuto fare da “partenza ufficiale” della stagione dopo la cancellazione in extremis della gara a Melbourne, ma l’appuntamento è piò che mai a rischio in questi giorni. Il motivo è ben evidente, dato l’espandersi e l’aggravarsi della pandemia da Coronavirus a livello globale: non vi sono le necessarie condizioni di sicurezza per riunirsi in pista.

GP BAKU ANNULLATO? IL CAOS CALENDARIO

Benchè, come abbiamo detto prima, manchi l’annuncio ufficiale, non si può dire che la notizia della cancellazione della gara di Baku della Formula 1 ci colga così di sorpresa: ci è ben nota la situazione di crisi mondiale in seguito all’espandersi della pandemia da Covid-19 e pure già nei giorni scorsi la Fia e Liberty Media hanno dovuto mettere mano al calendario ufficiale, annunciando rinvii e cancellazioni. Al momento infatti, ricordiamo che ufficialmente sono annullate ufficialmente solo le gare di Australia e Montecarlo, mentre sono 5 le prove rinviate e dunque Sahkir, Hanoi, Shanghai, Zandvoort e Barcellona, ancora tutte a data da destinarsi. Con pure lo stop a Baku, sarà a dir poco complicato per le alte sfere del circus fissare un nuovo programma, che già prima risultata più che mai fitto e intenso.

FORMULA 1, A RISCHIO ANCHE LA PROVA IN CANADA

Messa in dubbio la fattibilità per inizio giugno del Gp di Baku per la Formula 1 (come ci rivela Motorsport-total.com), non possiamo non vedere a rischio anche la gara successiva del calendario ufficiale, prevista a stretto giro in Canada. Nella trepidante attesa che venga ufficializzato il rinvio della prova dell’Azerbiagian, ecco che anche i tifosi canadesi cominciano a tremare: il Gp del Canada, previsto a Montreal il prossimo 14 giugno è infatti a rischio. Certo fare previsioni a poco meno di tre mesi dalla data ufficiale è azzardato, come è pure è difficile fare previsioni sugli sviluppi d questa drammatica pandemia, in Canada e nel resto del mondo. Pure però non si potrà attendere ancora a lungo per conoscere il destino di questa stagione, che rischia di venti gravemente (ma necessariamente) “mutilata”.



