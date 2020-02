Coronavirus, Rita Dalla Chiesa contro Ischia/ “Possiamo vivere anche senza andarci”

Insieme agli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Italia, crescono le polemiche attorno alla gestione dell’emergenza. Ischia, ad esempio, nei giorni scorsi con un’ordinanza aveva provato a vietare l’arrivo di lombardi e veneti sull’isola. L’intervento della prefettura di Napoli con la revoca ha scongiurato questa ipotesi, ma le polemiche non si sono placate, anzi. Anzi Rita Dalla Chiesa ha contribuito a fomentare con un post perentorio che ha fatto infuriare gli ischitani e allarmato alberghi e tour operator. Su Twitter la popolare conduttrice ha lanciato un messaggio ai suoi followers invitandoli ad escludere l’isola dalle mete delle vacanze dopo aver visionato il video in cui una donna accoglieva male veneti e lombardo. «Ma la signora di Ischia???? Amici del Nord ci sono tanti di quei posti belli in Italia che possiamo vivere anche se non andiamo a Ischia», ha twittato Rita Dalla Chiesa.

CORONAVIRUS, RITA DALLA CHIESA CONTRO ISCHIA. E IL SINDACO…

Rita Dalla Chiesa ha poi aggiunto su Twitter: «Ricordiamocelo soprattutto per le vacanze estive… Anche se non è giusto che per colpa di una fuori di testa paghino anche gli altri». Il suo messaggio ha innescato un acceso dibattito sui social. Molti commenti sono di napoletani e ischitani che rimproverano Rita Dalla Chiesa perché ha avuto quell’uscita per il gesto di una sola cittadina. Domenica scorsa al porto aveva accolto con delle urla alcuni bus di turisti. In particolare, aveva urlato “vergogna”. A prescindere dal tweet di Rita Dalla Chiesa, ci sono stati dei contraccolpi: alcuni turisti veneti avrebbero disdetto la prenotazione di un viaggio per la prossima primavera per l’atteggiamento degli ischitani. Il sindaco Enzo Ferrandino ha commentato il tweet della giornalista e conduttrice: «Non possiamo che sorprenderci per le sue parole e invitarla presto a Ischia per farle toccare con mano il nostro millenario spirito di accoglienza».

Ma la signora di #Ischia???? Amici del Nord ci sono tanti di quei posti belli in #Italia che possiamo vivere anche se non andiamo a #Ischia. Ricordiamocelo soprattutto per le vacanze estive… Anche se non è giusto che per colpa di una fuori di testa paghino anche gli altri — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 27, 2020





