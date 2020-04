Coronavirus, robot assistenti nell’ospedale di Varese/ 6 droidi aiuteranno i sanitari

Per contrastare l’epidemia da coronavirus in Italia, scendono in campo anche i robot. L’ospedale di Circolo sito in Varese, in Lombardia, ha infatti un’arma in più, tutta tecnologica, per assistere i pazienti affetti da covid-19, presenti nel nosocomio. Come sottolineato dai colleghi di nursetime.org, si tratta di sei robot che hanno già debuttato nella struttura veresina e al cui primo è stato dato il nome di Tommy. A battezzarlo con questo nome è stato il figlio del professor Francesco Dentali, Direttore del reparto di Medicina ad Alta Intensità dell’ospedale, che ha deciso di chiamare il “droide” con il suo stesso nome (Tommaso). Ma cosa faranno nel dettaglio questi infermieri del futuro? Assisteranno il personale sanitario nella cura dei dodici pazienti attualmente ricoverati, un robot ogni due persone malate. La particolarità di questi robot è quella di essere dotati di telecamere che gli permetteranno di analizzare a distanza i parametri vitali dei pazienti, tenendoli sotto controllo.

CORONAVIRUS, ROBOT A VARESE: “NON ELIMINANO IL CONTATTO UMANO MA…”

Attraverso gli “occhi” dei robottini, vedranno ovviamente i medici e gli infermieri, che dovranno poi interpretare quanto visto dai loro alterego robotici e valutare l’eventuale intervento sul paziente. Un sistema che permetterà prima di tutto un notevole risparmio di tempo, nonché una riduzione importante dei dispositivi di protezione individuale nonché dei loro costi. Inoltre, il personale sanitario potrà controllare i pazienti stando seduto ad un tavolo, e ciò garantirà loro qualche istante di quiete in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo ormai da un mese a questa parte. I robot saranno poco più alti di un bambino, e i medici potranno interagire con i pazienti attraverso un microfono e un altoparlante presente nello stesso. “Ovviamente questi robot non eliminano il contatto umano con il paziente, ma riducono gli accessi. – le parole del prof. Dentali – Anzi, facendoci risparmiare il tempo della vestizione e svestizione, che ha un impatto notevole sulla nostra attività, a migliorare sarà anche la qualità del tempo che dedicheremo ai nostri pazienti”.



