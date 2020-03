Coronavirus Roma, Raggi vs Conte/ “Non ci fanno spendere nostri 800 mln bloccati”

Sono 117 casi di contagi da coronavirus in un solo giorno a Roma fanno scattare l’allarme che in realtà già era alto dopo le “fughe” al centro-sud di migliaia di persone dalle zone del Nord “invase” dal Covid-19: la sindaca di Roma Virginia Raggi, con una video-intervista al Tg5 lancia un appello al Governo affinché destini risorse e “sblocchi” altre per il territorio della Capitale. «Chiedo maggiori poteri? Premier ha messo a disposizione 25 miliardi, ma noi sindaci chiediamo di metterli subito a terra aprendo cantieri in 2 mesi e non in 2 anni», sottolinea la prima cittadina di Roma. Con una richiesta immediata e urgente al Premier Conte, la Raggi insiste «serve fare scuole, serve rifare il paese e ripensare alla sanità pubblica per costruire e riaprire nuovi ospedali. Noi sindaci non chiediamo soldi in più, chiediamo di poter spendere i nostri: come Roma Capitale abbiamo oltre 800 milioni di risparmi bloccati per legge, chiediamo di poter spendere i nostri soldi».

CORONAVIRUS A ROMA, L’APPELLO DI VIRGINIA RAGGI

Nella restante parte dell’intervista al Tg5, la prima cittadina di Roma annuncia di aver reso le strisce blu “gratis” su tutto il territorio della Capitale oltre ad aver mandato immediato alla Polizia Locale di intensificare posti blocco e chiudere parchi. L’appello è sempre lo stesso, rimanere a casa per combattere sempre meglio il coronavirus e il suo tremendo contagio: «chiesti maggiori controlli su arrivi dei passeggeri nelle stazioni di Roma anche per verificare le condizioni di salute delle persone che transitano nella Capitale. Avviato poi piano di santificazione imponente su scuole, centri anziani, ospedali e strade: la città procede e reagisce», spiega Virginia Raggi a Costanza Calabrese. Con un ultimo, accertato e importante appello rivolto ai romani si conclude l’intervista: «vi chiedo di rimanere a casa, già lo state facendo in tanti ed è un’ottima notizia: tolleranza zero contro chi non ha capito la gravità del momento, guardate cosa succede a Bergamo dove non hanno più spazio per le bare delle persone morte per coronavirus».

Qui l’intervista di Virginia Raggi al Tg5



